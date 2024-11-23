أنشيلوتي: مبابي لم يطلب تغيير مركزه.. وجربت أكثر من طريقة خلال التوقف الدولي

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 15:17

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أن كيليان مبابي لاعب فريقه لم يطلب تغيير مركزه بالملعب.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليجانيس في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الفريق يعمل بشكل جيد ولا نعاني من مشاكل، اللاعبين الذين تواجدوا هنا عملوا بشكل جيد، يجب أن نؤكد الأحاسيس الجيدة التي ظهرت بالمباراة الماضية، يجب أن نبدأ جيدا وأتمنى أن نحظى بمباراة جيدة".

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وواصل "اللعب بفالفيردي كظهير أيمن وأسينسيو قلب دفاع هي واحدة من أفكار جربناها خلال التوقف الدولي وفي النهاية سأختار الخيار الأفضل".

وأكمل "اختيار اللاعبين ليس صعبا ومسؤوليتي هي وضع أفضل تشكيل متاح وهذا ما أفعله بكل مباراة، فريق الشباب هو جزء مهم من ذلك النادي وأنا لاأشكك أبدا في تخطيت النادي".

وتابع "مبابي كان قادرا على التدرب بشكل جيد وحالته تحسنت وأتمنى أن يتمكن من إظهار كامل جودته والتي أعتقد أنها كبيرة جدا".

واستمر "راؤول أسينسيو حظى ببداية جيدة، هو جاهز ومتحمس وأرى أنه يعمل بشكل جيد".

وشدد "مبابي لم يطلب مني أبدا اللعب في مركز معين بالملعب، جميع اللاعبين يريدون التواجد في التشكيل الأساسي والمراكز قد تتغير حسب المباراة".

وأضاف "أرى أن مبابي سعيد وهادئ ولا يظهر أن لديه مشاكل نفسية وأعتقد أنه من غير الجيد التفكير حول الأمر".

وأردف "ما يحدث لمبابي يحدث لأي مهاجم ولكن أرى أنه متحمس وسعيد مع زملائه وتلك الفترة ستنتهي عاجلا أو آجلا وسيلعب مباريات رائعة".

وعن براهيم دياز قال: "لقد عاد من الإصابة بمستوى جيد وسجل الأهداف وسيكون مهما بالنسبة لنا، هو جناح ولاعب مهم بالنسبة لنا كما كان في الموسم الماضي".

وأتم "مبابي عمل بشكل جيد مثله مثل باقي اللاعبين وركزنا على الدفاع ولا أرى أنه بحاجة إلى المزيد من العمل الدفاعي".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بالدوري الإسباني وبفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر، مع وجود مباراة مؤجلة لريال مدريد ضد فالنسيا.

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