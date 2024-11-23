في الجول يكشف مدة غياب وسام أبو علي.. ورغبة كولر

تحددت مدة غياب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي نجم النادي الأهلي بعد الإصابة التي تعرض لها.

وتعرض وسام أبو علي لإصابة مع منتخب فلسطين خلال مباراة عمان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

وخرج وسام من المعسكر قبل مواجهة كوريا الجنوبية.

وحسبما علم filgoal.com فإن وسام أبوعلي أجرى أشعة على موضع إصابته وتبين حاجته إلى من 10 إلى 15 يوما للتعافي.

ويضع مارسيل كولر مدرب الفريق تركيزه الأكبر على تجهيز المهاجم الفلسطيني لخوض منافسات إنتركونتينينتال في قطر.

وكان مصدر من الأهلي قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "إصابة وسام أبو علي في مشط القدم".

وأضاف "اللاعب سيخضع لفحص طبي وأشعة لمعرفة مدة غيابه".

وغاب وسام أبو علي عن مباراة الأهلي التي تعادل خلالها 1-1 أمام الاتحاد السكندري أمس الجمعة ضمن الجولة الثالثة من الدوري.

رحلة قطر

مدينة الدوحة القطرية ستستضيف المباريات المتبقية من بطولة كأس إنتركونتينينتال.

وتستضيف الدوحة المباريات المتبقية خلال الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر.

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بطل أمريكا الجنوبية وسيكون الأهلي المصري بانتظار الفائز من المباراة في نصف نهائي البطولة وعلى لقب كأس التحدي.

الأهلي سيكون بانتظار الفائز من المباراة في نصف نهائي البطولة وعلى لقب كأس التحدي يوم 14 ديسمبر المقبل.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتينينتال يوم 18 ديسمبر بملعب لوسيل في الدوحة.

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.