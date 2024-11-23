في الجول يكشف مدة غياب وسام أبو علي.. ورغبة كولر

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 14:54

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - العين - هدف وسام أبو علي

تحددت مدة غياب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي نجم النادي الأهلي بعد الإصابة التي تعرض لها.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعرض وسام أبو علي لإصابة مع منتخب فلسطين خلال مباراة عمان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

وخرج وسام من المعسكر قبل مواجهة كوريا الجنوبية.

أخبار متعلقة:
إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين وسام أبو علي: إمام عاشور يملك الحلول.. وهذه حقيقة العروض الخارجية وسام أبو علي: من قال إنني سأرحل عن الأهلي.. أنا مستمر هنا لما بعد يناير وسام أبو علي يكشف كيف خدع دفاع وحارس العين ويؤكد: فخور لأنني واجهة فلسطين

وحسبما علم filgoal.com فإن وسام أبوعلي أجرى أشعة على موضع إصابته وتبين حاجته إلى من 10 إلى 15 يوما للتعافي.

ويضع مارسيل كولر مدرب الفريق تركيزه الأكبر على تجهيز المهاجم الفلسطيني لخوض منافسات إنتركونتينينتال في قطر.

وكان مصدر من الأهلي قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "إصابة وسام أبو علي في مشط القدم".

وأضاف "اللاعب سيخضع لفحص طبي وأشعة لمعرفة مدة غيابه".

وغاب وسام أبو علي عن مباراة الأهلي التي تعادل خلالها 1-1 أمام الاتحاد السكندري أمس الجمعة ضمن الجولة الثالثة من الدوري.

رحلة قطر

مدينة الدوحة القطرية ستستضيف المباريات المتبقية من بطولة كأس إنتركونتينينتال.

وتستضيف الدوحة المباريات المتبقية خلال الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر.

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بطل أمريكا الجنوبية وسيكون الأهلي المصري بانتظار الفائز من المباراة في نصف نهائي البطولة وعلى لقب كأس التحدي.

الأهلي سيكون بانتظار الفائز من المباراة في نصف نهائي البطولة وعلى لقب كأس التحدي يوم 14 ديسمبر المقبل.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتينينتال يوم 18 ديسمبر بملعب لوسيل في الدوحة.

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.

وسام أبو علي الأهلي
نرشح لكم
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: نحقق في واقعة مؤتمر مباراة الأهلي والاتحاد خبر في الجول - خالد صبحي خارج حسابات المصري أمام الزمالك مدرب فاركو يكشف حقيقة طلب ضم معلول.. واهتمام الزمالك بمحمود جهاد محمد الحنفي حكما لمباراة الزمالك والمصري بعد فشل التأهل لأمم إفريقيا 2025.. رحيل أمير عبدو عن تدريب موريتانيا هاني سعيد: لا توجد إجراءات قانونية للصلح بين الشيبي والشحات.. وسأتدخل في هذه الحالة مصيلحي: نستحق ركلة جزاء بشهادة الأهلاوية ولم تتم إعادتها.. والأهلي ليس طرفا في الأمر شقيق محمد طارق عضو إدارة الزمالك يكشف تفاصيل الحريق ومستجدات حالته الصحية
أخر الأخبار
تشكيل أرسنال - جورجينيو وجيسوس أساسيان في مواجهة نوتينجهام 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الرجاء يطلب إيقاف حكم ديربي الوداد وتجريده من الشارة الدولية 23 دقيقة | الوطن العربي
أنشيلوتي: مبابي لم يطلب تغيير مركزه.. وجربت أكثر من طريقة خلال التوقف الدولي 52 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف مدة غياب وسام أبو علي.. ورغبة كولر ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - ليستر (0)-(2) تشيلسي.. جوووول الثااني ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي - جواو فيليكس أساسي.. وفوفانا ظهير أيمن ضد ليستر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: نحقق في واقعة مؤتمر مباراة الأهلي والاتحاد 2 ساعة | الكرة المصرية
قائمة برشلونة - استمرار غياب يامال.. وتواجد ليفاندوفسكي في مواجهة سيلتا فيجو 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته