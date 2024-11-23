مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: نحقق في واقعة مؤتمر مباراة الأهلي والاتحاد

فتحت رابطة الأندية المصرية تحقيقا بشأن الأحداث التي شهدها المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي أمام الاتحاد.

وقاطع الصحفييون وقائع المؤتمر الذي أعقب مباراة الأهلي والاتحاد تضامنا مع أحد زملائهم الذي اختلف مع مراقب المباراة.

وقال مصدر من رابطة الأندية لـfilgoal.com :"واقعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والاتحاد السكندري يتم التحقيق فيها".

وأضاف "سمعنا أقوال مراقب المباراة وتم التواصل مع الصحفي الذي أثيرت بسببه الواقعة. نقدر دور الإعلام وفي الوقت ذاته نريد الحفاظ على الأمور التنظيمية".

وتعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

تقدم الأهلي بهدف عمرو السولية، فيما سجل بيكالي أوبامي هدف زعيم الثغر.

ولأول مرة يتعادل الفريقان منذ 2020 إذ فاز الأهلي في آخر 9 مواجهات جمعتها بجميع المسابقات.

وتسبب مروان داوود في ركلتي جزاء للأهلي، الأولى في الشوط الأول أهدرها إمام عاشور والثانية في الشوط الثاني سجلها عمرو السولية.

لكنه تدارك أخطائه وصنع هدف التعادل القاتل من عرضية متقنة في الدقيقة 87.

الفوز رفع رصيد الأهلي والاتحاد لـ 7 نقاط في الصدارة رفقة بيراميدز بشكل مؤقت.