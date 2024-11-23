قائمة برشلونة - استمرار غياب يامال.. وتواجد ليفاندوفسكي في مواجهة سيلتا فيجو

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 12:59

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة ضد ريد ستار

أعلن هانس فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستواجه سيلتا فيجوز

ويلتقي برشلونة مساء اليوم مع سيلتا فيجو على ملعب بالايدوس في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب لامين يامال بسبب الإصابة، بينما عاد روبرت ليفاندوفسكي بعد اكتمال جاهزيته.

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ويتواجد نوح درويش لاعب فريق الشباب بقائمة برشلونة لأول مرة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – دييجو كوتشين.

الدفاع: باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي – إنيجو مارتينيز – جول كوندي – هيكتور فورت – جيرارد مارتن – سيرجي دومينيجيز.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – داني أولمو – فرينكي دي يونج – نوح درويش.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – باو فيكتور-جويليرمو – كورتس.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة ضد فالنسيا.

برشلونة لامين يامال
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