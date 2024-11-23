خبر في الجول - خالد صبحي خارج حسابات المصري أمام الزمالك

سيفقد المصري البورسعيدي خدمات مدافعه الدولي خالد صبحي خلال مواجهة الزمالك المرتقبة.

ويلعب المصري أمام الزمالك مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وحسبما علم filgoal.com فإن خالد صبحي خارج حسابات المصري أمام الزمالك لعدم اكتمال الجاهزية.

وتعافى خالد من الإصابة بتمزق في عضلة السمانة ويتم تجهيزه للمشاركة في مواجهة إنيمبا بالكونفدرالية.

ويلعب المصري ضد إنيمبا في الجولة الأولى من مجموعات الكونفدراليةعلى استاد السويس الجديد في السادسة مساء يوم 27 نوفمبر.

وتعرض خالد صبحي للإصابة في مباراة موريتانيا ومصر منتصف الشهر الماضي في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المغرب 2025.

صبحي غاب عن الجولة الأولى من الدوري حينما فاز المصري على طلائع الجيش 2-0.

كما غاب عن الجولة الثانية من الدوري حينما تعادل المصري مع الجونة بدون أهداف.

وانضم خالد صبحي إلى صفوف المصري قادما من سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة ضمت أيضا أحمد محمد "القرموطي"، مقابل 17 مليون جنيه.

وتم استدعاء خالد صبحي لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، ونجح في تسجيل مشاركته الأولى أمام بوتسوانا، قبل خوض مواجهة موريتانيا.