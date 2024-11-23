لاعب ليجانيس: أشعر أننا سنفوز على ريال مدريد

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 12:32

كتب : FilGoal

داركو بارسناتش لاعب ليجانيس

يرى داركو بارسانتش لاعب ليجانيس أن فريقه سيفوز على ريال مدريد.

ويلتقي ريال مدريد مع ليجانيس على ملعب الأخير غدا الأحد بالجولة 14 من الدوري الإسباني.

وقال براسناتش في حوار مع صحيفة آس: "مواجهة ريال مدريد؟ بالنسبي الأمر مميز وغير مميز بنفس التوقيت، بالطبع مواجهتهم تجلب لك الأنظار أكثر ولكن أنا لا أنظر إلى الأمر من ذلك المنظور لأنني اعتدت على مواجهة ريال مدريد لأنه أحد أكثر الفرق التي واجهتها في مسيرتي".

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وتابع "سجلت في سانتياجو برنابيو من قبل وأقصينا ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا وسبق لي الفوز عليهم مع ألافيس، وتعادلت مرتين مع أوساسونا في برنابيو، وضد ريال مدريد دائما ما يكون لديك دوافع أكبر وتركز أكثر، وإذا فقدت تركيزك ستتعرض للأذى".

وشدد "الفوز مع ليجانيس بالكأس كان رائعا لقد كتبنا التاريخ للنادي، لقد فزنا بعد أن خسرنا في الذهاب وشعرت فخر شديد ولليجانيس والمدينة".

وأضاف "أشعر بنفس الإحساس الآن بأنه يمكننا تحقيق الفوز ولا أقول هذا لأن ريال مدريد يلعب بطريقة سيئة ولا أعتقد ذلك ولكن نحن نثق بأنفسنا وأعتقد أننا سنتحسن مع مرور الوقت ومتفائلين بالحصول على النقاط".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة وبفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر، مع وجود مباراة مؤجلة لريال مدريد ضد فالنسيا.

داركو بارساناك
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