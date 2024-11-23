صن: ليفربول ونيوكاسل يدخلان سباق التعاقد مع مبيومو

دخل ليفربول ونيوكاسل في سباق التعاقد مع بريان مبيومو مهاجم برينتفورد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويلعب مبيومو في صفوف برينتفورد منذ صيف 2019 قادما من تروا الفرنسي.

وبحسب صحيفة ذا صن الإنجليزية، فإن ليفربول ونيوكاسل يتنافسان على التعاقد مع بريان مبيومو مهاجم برينتفورد.

مبيومو لا يحظى فقط باهتمام ليفربول ونيوكاسل ولكن المهاجم الكاميروني هو أحد أهداف أرسنال أيضا.

موقع "Football Insider"، ذكر في وقت سابق أن برينتفورد سيطلب أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني لبيع برايان مبيومو في يناير.

وأوضحت التقارير أن شرط برينتفورد جاء لمحاولة تعجيز الفرق المهتمة بضم اللاعب.

ويقدم مبيومو مستويات جيدة مع برينتفورد ويعد السلاح الهجومي الأبرز بصفوف الفريق خاصة بعد رحيل توني.

المهاجم صاحب الـ25 عاما سجل 8 أهداف خلال 13 مباراة مع بيرنتفورد خلال الموسم الحالي.