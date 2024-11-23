مانشستر يونايتد يتحرك لتلبية أولى مطالب أموريم

يستهدف مانشستر يونايتد ضم أحد نجوم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى يونايتد لتعزيز صفوفه وتلبية مطالب مدرب الجديد البرتغالي روبن أموريم.

وبحسب موقع "لو سبورت 10" الفرنسي، فإن مانشستر يونايتد تواصل مع باريس سان جيرمان للتعاقد مع راندال كولو مواني خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة.

وأوضحت التقارير أن مانشستر يونايتد تحرك نحو ضم المهاجم الدولي الفرنسي بعد موافقة أموريم على الصفقة.

موقع "ذا بووت رووم" الإنجليزي، ذكر في وقت سابق أن مانشستر يونايتد سيحاول ضم فيكتور جيوكيريس المهاجم السويدي لـ سبورتنج لشبونة، لكن نظرا لسعر المهاجم الفتاك المرتفع جدا، فإن أموريم سيبحث عن حلول مؤقتة أخرى.

وتوجه أموريم لاستعارة راندال كولو مواني مهاجم باريس سان جيرمان في شهر يناير حتى نهاية الموسم كحل مؤقت لهجوم اليونايتد.

نادي العاصمة من جهته قد لا يعارض خروج المهاجم صاحب الـ25 عاما للإعارة، إذ بدأ الدولي الفرنسي مباراتين فقط منذ بداية الموسم من أصل 10 مشاركات.

ورغم إن مواني لم يسجل مع باريس سان جيرمان منذ بداية سبتمبر الماضي، لكن المهاجم شارك رفقة منتخب فرنسا خلال التوقف الماضي وسجل هدفين ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية.

ورغم امتلاك مانشستر يونايتد لـ راسموس هويلاند، وجوشوا زيركيزي كمهاجمين صريحين، لكن كلا منهما لم يسجل هدف واحد فقط هذا الموسم، فيما سجل أليخاندرو جراناتشو فقط أكثر منهما في قائمة الشياطين الحمر.

وتولى روبن أموريم مهمة تدريب مانشستر يونايتد خلفا لـ روود فان نيستلروي الذي قاد مانشستر يونايتد مؤقتا خلفا لـ إريك تين هاج الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

ويخوض أموريم مباراته الرسمية الأولى مع مانشستر يونايتد غدا الأحد ضد إبسويتش تاون ضمن الجولة 12 من الدووري الإنجليزي.