بعد فوزه على النصر.. ميتشيل: أنا أسعد مدرب في العالم

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 11:41

كتب : FilGoal

ميتشيل جونزاليس - مدرب القادسية السعودي

أعرب الإسباني ميتشيل جونزاليس مدرب القادسية السعودي عن سعادته البالغة عقب فوز فريقه الثمين على حساب النصر.

وفاز القادسية على النصر بهدفين مقابل ضمن الجولة 11 من منافسات الدوري السعودي.

وقال جونزاليس في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "هذا انتصار كبير لنا، وفريقنا لعِب بطرق مختلفة وطبّق المطلوب، لكن الأهم استمرارية الأداء في اللقاءات المقبلة".

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وأضاف "هذه المجموعة من اللاعبين جعلتني أسعد مدرب في العالم، وإذا استمررنا بهذا المستوى فإن فريقنا يسير على الطريق الصحيح".

وأتم "نريد أن نكون ضمن أفضل 5 أندية في الدوري، والاستمرار لأبعد نقطة في كأس ملك السعودية، كل هذا مهم، لكن الأهم تقديم مستويات عالية".

وتقدم كريستيانو رونالدو في الدقيقة 32 للنصر، بصناعة المدافع محمد سيماكان.

ووصل كريستيانو رونالدو إلى هدفه رقم 911 في كامل مسيرته بهذا الهدف.

ولكن في الدقيقة 37 تعادل القادسية بواسطة خوليان كوينونيس، بعد تمريرة من تركي العمار.

وفي الشوط الثاني صنع كوينونيس الهدف الثاني، الذي سجله الجابوني بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 50.

الخسارة أزمت وضع النصر في المنافسة على الدوري، حيث تركته في المركز الثالث برصيد 22 نقطة من 11 مباراة.

الهلال على الصدارة برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، أي يتقدم بفارق 6 نقاط وله مباراة لم يلعبها بعد في الجولة الحالية.

أما القادسية فقد ارتقى إلى المركز الخامس برصيد 22 نقطة، ويفصله بفارق الأهداف عن النصر والشباب في المركزين الثالث والرابع.

وكانت هذه الخسارة الأولى للنصر في الدوري السعودي هذا الموسم، ليبقى الهلال فقط بلا هزيمة حتى الآن.

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