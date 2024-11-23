فينيسيوس: يجب أن نكون في أتم جاهزيتنا البدنية والفنية للمباريات المقبلة

يرى فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد أن الفريق يجب أن يكون في أتم جاهزيته خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية الموسم بدنيا وفنيا.

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وتوج فينيسيوس بجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد بشهر أكتوبر.

وقال فينيسيوس عبر موقع النادي: "نعمل بجد من أجل الفوز في المباريات المهمة المقبلة".

وتابع "أنا سعيد بتوصيت جماهير ريال مدريد لتتويج بتلك الجائزة وهذا مصدر فخر لي".

وأضاف "لقد سجلت في بعض المباريات خلال الشهر ولعبت مباريات جيدة وأتمنى أن نستمر كذلك حتى نهاية الموسم ليساعدنا ذلك في التتويج بالبطولات، ويجب أن نكون في أفضل أحوالنا فنيا وبدنيا، نحن ريال مدريد ونحن دائما مستعدون".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليجانيس غدا الأحد بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بالدوري الإسباني وبفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر، مع وجود مباراة مؤجلة لريال مدريد ضد فالنسيا.