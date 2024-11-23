بيولي: خسرنا مباراة كان يجب ألا نخسرها.. وتأثرنا بغياب تاليسكا

يرى الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر السعودي أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة خلال مواجهة القادسية.

وخسر النصر أمام القادسية 2-1 بعدما متقدما بهدف ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "خسرنا مباراةً كان يجب ألا نخسرها، بسبب الأهداف التي كان يجب أن نحرزها وتلك التي كان يجب ألا نستقبلها".

وأضاف "كان ينبغي أن نحرز هدفين أو ثلاثة في الشوط الأول، وبعدها استقبلنا الأهداف.. مع الأسف لاعبونا لم يكافؤوا على مجهودهم خلال الفترة الماضية"

وأتم "كان بالإمكان أفضل مما كان، لكن غياب تاليسكا أثر علينا وأنقص من عدد الأوراق البديلة، نريد الحفاظ على الاستمرارية، لكننا خسرنا لقاء لم يكن يجب أن نخسره".

وتقدم كريستيانو رونالدو في الدقيقة 32 للنصر، بصناعة المدافع محمد سيماكان.

ووصل كريستيانو رونالدو إلى هدفه رقم 911 في كامل مسيرته بهذا الهدف.

ولكن في الدقيقة 37 تعادل القادسية بواسطة خوليان كوينونيس، بعد تمريرة من تركي العمار.

وفي الشوط الثاني صنع كوينونيس الهدف الثاني، الذي سجله الجابوني بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 50.

الخسارة أزمت وضع النصر في المنافسة على الدوري، حيث تركته في المركز الثالث برصيد 22 نقطة من 11 مباراة.

الهلال على الصدارة برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، أي يتقدم بفارق 6 نقاط وله مباراة لم يلعبها بعد في الجولة الحالية.

أما القادسية فقد ارتقى إلى المركز الخامس برصيد 22 نقطة، ويفصله بفارق الأهداف عن النصر والشباب في المركزين الثالث والرابع.

وكانت هذه الخسارة الأولى للنصر في الدوري السعودي هذا الموسم، ليبقى الهلال فقط بلا هزيمة حتى الآن.