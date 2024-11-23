بدأت بصناعة حكيمي.. باريس سان جيرمان يسحق تولوز بثلاثية
السبت، 23 نوفمبر 2024 - 01:59
كتب : FilGoal
سحق باريس سان جيرمان ضيفه تولوز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الفرنسي.
سجل جواو نيفيز الهدف الأول في الدقيقة 35، بصناعة المغربي أشرف حكيمي.
وفي الدقيقة 56 سجل وارين زاير إيمري الهدف الثاني، ولكن تم إلغاؤه بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي التسلل.
وسجل لوكاس بيرالدو الهدف الثاني فعليا في الدقيقة 84.
وأخيرا اختتم فيتينيا الثلاثية في الدقيقة 91، بعد تمريرة من راندال كولو مواني.
الفوز رفع رصيد باريس إلى 32 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه موناكو.
بينما تجمد رصيد تولوز عند 15 نقطة في المركز العاشر.
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