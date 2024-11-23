الهاتريك الثامن.. هاري كين يقود بايرن ميونيخ لسحق أوجسبورج

سحق بايرن ميونيخ ضيفه أوجسبورج بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الألماني.

سجل أهداف المباراة جميعها هاري كين نجم منتخب إنجلترا.

كين وصل إلى 63 مساهمة تهديفية في 43 مباراة بالدوري الألماني، وهو الهاتريك الثامن له بقميص بايرن ميونيخ.

وتعرض أوجسبورج لموقف صعب في البداية بإصابة ديميتريس جيانوليس ونزول مادس بيديرسن بدلا منه.

وأتى الهدف الأول في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، بتوقيع كين كالعادة.

وحل الثلاثي ليروي ساني وسيرج جنابري وكونراد لايمر في الدقيقة 76 بدلا من مايكل أوليسيه وكينجسلي كومان ورافاييل جيريرو.

وفي الدقيقة 93 ساء وضع أوجسبورج تماما بطرد كيفن شلوتربك بالإنذار الثاني، متسببا في ركلة جزاء ثانية.

الركلة حولها كين إلى الهدف الثاني.

وأتى ساشا بوي بدلا من ألفونسو ديفيز في الدقيقة 94.

وأخيرا في الدقيقة 95 أكمل كين الهاتريك بعد تمريرة من ليون جوريتسكا.

بذلك يحلق بايرن ميونيخ في الصدارة برصيد 29 نقطة، بفارق 8 نقاط عن لايبزيج و9 نقاط عن أينتراخت فرانكفورت و12 نقطة عن حامل اللقب ليفركوزن، وجميعهم لم يلعبوا بعد في الجولة الحالية.

أما أوجسبورج فتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.