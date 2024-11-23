دي زيربي يوضح حقيقة رحيله عن مارسيليا: لم أغادر أوكرانيا عندما قصف بوتين مدينة كييف

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 00:46

كتب : FilGoal

روبرتو دي زيربي - مدرب برايتون

أوضح روبرتو دي زيربي المدير الفني لـ أولمبيك مارسيليا موقفه من الرحيل عن تدريب الفريق.

وكان المدرب الإيطالي قد ألمح لإمكانية رحيله من تدريب الفريق بعد الخسارة من أوكسير في الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

وقال المدير الفني لـ مارسيليا خلال مؤتمر صحفي قبل لقاء لانس: "إذا فهم البعض أنني سأستقيل، اطمئنوا لن أهرب".

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وأضاف "لم أغادر أوكرانيا حتى عندما قصف بوتين رئيس روسيا مدينة كييف عندما كنت مدرباً لشاختار دونتسك. أؤمن بشدة بنادي مرسيليا ولاعبو فريقي".

وأتم مشددا "ليس لدي أي نية للذهاب إلى أي مكان".

ويحتل مارسيليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

وعاش دي زيربي الأيام الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا داخل أحد فنادق العاصمة الأوكرانية، حيث رفض الرحيل في بادئ الأمر حتى يغادر كل لاعبيه.

ودرب دي زيربي البالغ 45 عاما كل من باليرمو وبينيفنتو وساسولو في إيطاليا وبرايتون الإنجليزي ومارسيليا الفرنسي حتى الآن.

روبرتو دي زيربي مارسيليا الدوري الفرنسي
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