محمد الحنفي حكما لمباراة الزمالك والمصري

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 00:36

كتب : FilGoal

بيراميدز - المقاولون - محمد الحنفي

أعلنت لجنة الحكام تعيين محمد الحنفي حكما لمباراة الزمالك والمصري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه المصري في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويعاون الحنفي في قيادة المباراة كل من يوسف البساطي وهاني خيري ومحمود وفا كحكم رابع.

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ويتواجد محمود عاشور لتقنية الفيديو ويعاونه عمر فتحي.

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وتولى الحنفي تحكيم 3 مباريات بين الزمالك والمصري من قبل وجميعهم في الدوري المصري.

وفاز الزمالك في الـ3 مباريات بنفس النتيجة بهدف دون رد.

وحكم الحنفي 35 مباراة للزمالك وفاز الفارس الأبيض في 24 مباراة وتعادل في 6 وخسر في 5.

وعلى الجانب الآخر قاد الحنفي 20 مباراة للمصري وفاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 9.

وتمكن المصري من تحقيق الفوز على الزمالك في الـ3 مباريات الماضيين، وجميعهم في الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط.

بينما يأتي المصري في المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

الزمالك المصري محمد الحنفي الدوري المصري
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