هاني سعيد: لا توجد إجراءات قانونية للصلح بين الشيبي والشحات.. وسأتدخل في هذه الحالة

أوضح هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز ألا توجد أي إجراءات قانونية للصلح بين محمد الشيبي لاعب الفريق وحسين الشحات جناح الأهلي.

وقال سعيد عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لا توجد أي إجراءات قانونية حدثت للصلح بين الشيبي والشحات، نحن ندعم الشيبي في أي قرار، وقراره حتى الآن هو الاستمرار في القضية".

وأضاف "إذا وافق الشيبي على الصلح وشعر بالرضا تجاه الأمر سأتدخل للتحدث معه والصلح بينهما".

وأنهى حديثه قائلا: "تجديد عقد الشيبي؟ أكثر من ناد يريده وهذا شيء طبيعي لأنه لاعب جيد للغاية، لكن أعتقد أنه سيستمر معنا".

وينتهي عقد الظهير الأيمن المغربي بنهاية الموسم الجاري.

وواصل بيراميدز تكريس عقدته لـ البنك الأهلي في الدوري المصري بالفوز بنتيجة 3-1 بعدما قلب تأخره في الشوط الأول لانتصار في الثاني على استاد الدفاع الجوي.

الفوز رفع رصيد بيراميدز بشكل مؤقت لـ 7 نقاط في الصدارة بشكل مؤقت.

فيما ظل البنك الأهلي منتظرا الفوز الأول وفي المركز السابع عشر برصيد نقطة وحيدة.

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