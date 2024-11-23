مصيلحي: نستحق ركلة جزاء بشهادة الأهلاوية ولم تتم إعادتها.. والأهلي ليس طرفا في الأمر

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 00:11

كتب : FilGoal

محمد مصيلحي

يرى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن فريقه يستحق ركلة جزاء في مباراة الأهلي بشهادة الأهلاوية أنفسهم.

خطف الاتحاد تعادلا قاتلا من الأهلي بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد السلام.

وقال مصيلحي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "أريد أن أتحدث عن التحكيم، لا يوجد توفيق لمحمد معروف حكم المباراة وأيضا حكم تقنية الفيديو".

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وأضاف "بشهادة جميع خبراء التحكيم أن الاتحاد السكندري يستحق ركلة جزاء في الشوط الأول".

وأكمل "ماذا شاهد حكام الفيديو في لقطة لمسة يد يحيى عطية الله؟ عندما يذهبون إلى منزلهم ويشاهدوا اللقطة سيجدونها ركلة جزاء، اللقطة ركلة جزاء بشهادة الأهلاوية، حتى لم تتم إعادة اللقطة من قبل المخرج".

وواصل "ركلة جزاء الأولى للأهلي غير صحيحة، محمود عبد المنعم (كهربا) دهس قدم بيكالي أوبامي ولم يحصل على بطاقة صفراء حتى".

وتابع "ليس من الصواب أننا في الجولة الثالثة من الدوري ويوجد كل هذه الأخطاء والجدل التحكيمي".

واستدل "في الدوريات الأوروبية يتم إذاعة ما يتم تداوله بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو ولا بد أن يحدث ذلك هنا، أطالب فقط بالعدل".

وشدد "الأهلي ليس طرفا بشأن الاعتراض على أداء الحكام".

وأكد "أرى أن المهدي سليمان يجب أن يحصل على فرصة من المنتخب خاصة بعد ضمان التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2026، المهدي سليمان حصل جائزة أفضل لاعب في المباراة 5-6 مرات في الموسم الماضي".

وأنهى حديثه قائلا: "على حسام حسن مراقبة مروان داوود لضمه للمنتخب".

ولأول مرة يتعادل الفريقان منذ 2020 إذ فاز الأهلي في آخر 9 مواجهات جمعتها بجميع المسابقات.

وتسبب مروان داوود في ركلتي جزاء للأهلي، الأولى في الشوط الأول أهدرها إمام عاشور والثانية في الشوط الثاني سجلها عمرو السولية.

لكنه تدارك أخطائه وصنع هدف التعادل القاتل من عرضية متقنة في الدقيقة 87.

الفوز رفع رصيد الأهلي والاتحاد لـ 7 نقاط في الصدارة رفقة بيراميدز بشكل مؤقت.

الأهلي الاتحاد السكندري الدوري المصري محمد مصيلحي
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