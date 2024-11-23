شقيق محمد طارق عضو إدارة الزمالك يكشف تفاصيل الحريق ومستجدات حالته الصحية

كشف أحمد طارق شقيق محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن مستجدات حالته الصحية.

وقال أحمد طارق في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "شقيقي خضع لجراحة اليوم وهي الثالثة، وتتبقى له عملية أخرى يوم الأحد".

وأضاف "لم نصل بعد لمرحلة الجراحات التجميلية، ولكن سنصل إليها في أقرب وقت".

وتابع "المشكلة الأكبر كانت أنه استنشق الكثير من الدخان، وهذا كان أخطر شيء واجتزناه بحمد الله".

وكشف "عادة ما يكون شقيقي وحيدا، ولكن يشاء القدر أن يطلب مني المبيت معه لتأخر الوقت، فكنت معه في غرفته ولم يكن هناك سوى الشاحن في الكهرباء".

وواصل "استيقظت 10 دقائق مبكرا وذهبت للاستحمام بينما كان هو نائما، فحدث الماس واشتعلت النار في سريري، وعادة أخي لا يستيقظ بسهولة".

وأكمل "والدتي وجدت انقطاعا في التيار الكهربائي ودخان كثيف يخرج من الغرفة فدخلت وأيقظته سريعا، فأخرجها وأغلق الباب وبدأ يطفئ السرير المشتعل بيده ظنا منه أني نائم فيه. كان يبحث عني ولكن كثافة الدخان حجبت رؤيته".

وأوضح "والدتي دخلت مرة أخرى ووجدته وأخرجته من الغرفة ثم أتت الإسعاف لنقله. الغرفة تضررت كثيرا وخروجه من هذا الحادث بحروق في الوجه واليدين كان أقل الخسائر الممكنة".

ماذا حدث؟

تم نقل محمد طارق عضو مجلس إدارة الزمالك للمستشفى.

وجاء ذلك بعد إصابته نتيجة نشوب حريق داخل منزله.

ووفقا للتقارير تسبب "ماس كهربائي" في اندلاع حريق في منزل عضو مجلس إدارة الأبيض.

وكشف حسام المندوه أمين صندوق الزمالك عن مستجدات حالة محمد طارق عضو مجلس إدارة النادي بعد إصابته إثر نشوب حريق داخل منزله.

وقال المندوه في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "محمد طارق حاليا متواجد بالعناية المركزة وسيقضي بها 4 أو 5 أيام حتى يطمئنوا على حالته".

وأضاف "طارق تعرض لحروق بالوجه والكفين. حريق الوجه متوسط من وجهة نظر الأطباء ولكنهم يخشون على هذا المكان بسبب التنفس وفتحة الأنف والفم، وبالتالي يخشون حدوث مضاعفات في الأيام القادمة".

وأوضح "طارق يتحدث بشكل طبيعي وحالة الوعي ممتازة لديه، ومدير المستشفى أكد أن العلامات الحيوية بحالة جيدة ولكن القلق من إمكانية حدوث المضاعفات".

وتابع "الحالة لن تحتاج إلى عمليات جراحية أخرى على حد علمي وهذا ما نتمناه".

وأوضح أحمد ماهر الطبيب المعالج لمحمد طارق المزيد من التفاصيل عن الحالة بعد خروج طارق من العناية المركزة.

وقال ماهر في تصريحاته لقناة الزمالك: "طارق وصل مصابا بحروق في الوجه واليدين، وبدأنا الإسعافات الأولية فور وصول الحالة وفقا للبروتوكول، ثم دخل غرفة العناية المركزة".

وأضاف "وجوده في العناية المركزة جاء لأننا كنا نخشى تورم الرئة بسبب الدخان الذي استنشقه في الحريق، ولكن لحسن الحظ لم نضطر للجوء إلى التنفس الصناعي".

وأكمل "محمد طارق خضع لعمليتين من أجل تقشير الأنسجة المتأثرة بالحروق وتقييم حالة اليدين، وبحمد الله خرج من العناية المركزة وتحول لاستكمال العلاج في غرفة عادية".

وواصل "الفترة الحرجة انتهت بسلام، والعلاج سيستمر وبعده سيقتصر على الكريمات في المنزل بعد خروجه من المستشفى في أقرب وقت".

واختتم "في الفترة الأولى كانت الأمور صعبة عليه وعلى أسرته، ولكن الآن حالته النفسية صارت أفضل".

محمد طارق البالغ 37 عاما أصبح عضوا لمجلس إدارة الزمالك في مجلس حسين لبيب الحالي.

وسبق أن لعب لفريق ناشئي الزمالك من قبل.

ويتمنى FilGoal.com الشفاء العاجل والسلامة لـ محمد طارق.