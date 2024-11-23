دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي القادمة أمام ستاد أبيدجان والقنوات الناقلة

يستعد الأهلي لانطلاق دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، ليواصل رحلة دفاعه عن اللقب بمواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري.

وتعادل الأهلي في مباراته الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة لدوري الأبطال مع ستاد أبيدجان وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري.

وفاز الأهلي بالنسخة الماضية على حساب الترجي التونسي.

دوري أبطال إفريقيا 2024 هو الرابع في آخر 5 مواسم للقلعة الحمراء.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة مساء.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتذاع المباراة عبر beIN Sports 5 وعبر التردد الأرضي لقناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على المباراة هيثم هيبة عبر أون تايم سبورتس.