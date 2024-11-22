خبر في الجول - كولر يصطحب لاعبي الأهلي لملعب التتش بعد التعادل مع الاتحاد

اصطحب مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي لاعبي الفريق لملعب التتش عقب نهاية مباراة الاتحاد.

وتعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اجتماع كولر مع لاعبي الأهلي لملعب التتش بعد نهاية اللقاء جاء لمراجعة الأخطاء والمشاكل التي حدثت في اللقاء الذي انتهى بالتعادل.

وسبق أن أجرى البدلاء مرانا عقب نهاية المباراة على أرضية استاد السلام تحت قيادة أندرياس أندويا مدرب الأحمال.

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تقدم الأهلي بهدف عمرو السولية، فيما سجل بيكالي أوبامي هدف زعيم الثغر.

ولأول مرة يتعادل الفريقان منذ 2020 إذ فاز الأهلي في آخر 9 مواجهات جمعتها بجميع المسابقات.

وتسبب مروان داوود في ركلتي جزاء للأهلي، الأولى في الشوط الأول أهدرها إمام عاشور والثانية في الشوط الثاني سجلها عمرو السولية.

لكنه تدارك أخطائه وصنع هدف التعادل القاتل من عرضية متقنة في الدقيقة 87.

الفوز رفع رصيد الأهلي والاتحاد لـ 7 نقاط في الصدارة رفقة بيراميدز بشكل مؤقت.