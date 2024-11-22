مؤتمر بابافسيليو: لا أريد التعليق عن التحكيم.. ومواجهة الأهلي كانت متوازنة

رفض نيكوديموس بابافسيليو المدير الفني لـ الاتحاد السكندري الحديث عن الأداء التحكيمي في مباراة الأهلي، وأشاد بأداء لاعبيه وخاصة المهدي سليمان.

وتعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال بابافسيليو في المؤتمر الصحفي: "خضنا مباراة صعبة ضد منافس قوى، والأهلي يمتلك لاعبين جيدين وجودة أعلى".

وأضاف "المباراة كانت متوازنة بنسبة 50%، والمهدي سليمان كان جيد جدا وحافظ على حظوظنا في المباراة".

وأكمل "دافعنا بشكل جيد وسعيد بأداء لاعبي الفريق، وحصدنا نقطة أمام الأهلي وهذا شئ جيد".

وأردف "كل مباراة صعبة والموسم الحالي من الدوري صعب، سنغلق مباراة الأهلي من أجل الاستعداد للقاء الجديد".

وأتم "لا أريد التعليق عن التحكيم".

وحسبما علم FilGoal.com نشبت مشادة كلامية بين الصحفيين ومراقب المباراة خلال مؤتمر المدرب القبرصي بسبب رفضه توجيه أسئلة عن التحكيم.

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تقدم الأهلي بهدف عمرو السولية، فيما سجل بيكالي أوبامي هدف زعيم الثغر.

ولأول مرة يتعادل الفريقان منذ 2020 إذ فاز الأهلي في آخر 9 مواجهات جمعتها بجميع المسابقات.

وتسبب مروان داوود في ركلتي جزاء للأهلي، الأولى في الشوط الأول أهدرها إمام عاشور والثانية في الشوط الثاني سجلها عمرو السولية.

لكنه تدارك أخطائه وصنع هدف التعادل القاتل من عرضية متقنة في الدقيقة 87.

الفوز رفع رصيد الأهلي والاتحاد لـ 7 نقاط في الصدارة رفقة بيراميدز بشكل مؤقت.