مؤتمر كولر: أهدرنا العديد من الفرص.. والاتحاد استغل الخطأ الدفاعي

أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي رضاه عن الأداء والعكس فيما يخص النتيجة أمام الاتحاد السكندري.

وتعادل الأهلي والاتحاد في المباراة التي جمعت ‏الفريقين مساء اليوم على استاد السلام بهدف لكل فريق، في ‏إطار منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري.‏

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "الفريق قدم مباراة ‏كبيرة أمام الاتحاد السكندري، ولم يستغل الفرص التي أتيحت له".

وأضاف "الأهلي نجح في خلق العديد من الفرص في الشق ‏الهجومي، وأهدر العديد من الأهداف بسبب عدم إنهاء الهجمات بالشكل المناسب".

وأوضح "الفريق أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، ولكن في الشوط ‏الثاني تحسن الأداء بشكل أكبر، وسجلنا من ركلة جزاء".‏

واختتم "الاتحاد السكندري استغل خطأ دفاعيا وسجل هدف التعادل. ‏بالتأكيد لست سعيدا بالنتيجة".‏

وبسؤاله عن التبديلات رد على صحفي قائلا: "في المرة المقبلة سأسألك قبل أن أجري التبديلات".

خطف الاتحاد تعادلا قاتلا من الأهلي بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد السلام.

تقدم الأهلي بهدف عمرو السولية، فيما سجل بيكالي أوبامي هدف زعيم الثغر.

ولأول مرة يتعادل الفريقان منذ 2020 إذ فاز الأهلي في آخر 9 مواجهات جمعتها بجميع المسابقات.

وتسبب مروان داوود في ركلتي جزاء للأهلي، الأولى في الشوط الأول أهدرها إمام عاشور والثانية في الشوط الثاني سجلها عمرو السولية.

لكنه تدارك أخطائه وصنع هدف التعادل القاتل من عرضية متقنة في الدقيقة 87.

الفوز رفع رصيد الأهلي والاتحاد لـ 7 نقاط في الصدارة رفقة بيراميدز بشكل مؤقت.