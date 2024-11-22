مؤتمر كولر: أهدرنا العديد من الفرص.. والاتحاد استغل الخطأ الدفاعي

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 23:13

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي رضاه عن الأداء والعكس فيما يخص النتيجة أمام الاتحاد السكندري.

وتعادل الأهلي والاتحاد في المباراة التي جمعت ‏الفريقين مساء اليوم على استاد السلام بهدف لكل فريق، في ‏إطار منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري.‏

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "الفريق قدم مباراة ‏كبيرة أمام الاتحاد السكندري، ولم يستغل الفرص التي أتيحت له".

أخبار متعلقة:
المهدي سليمان: تعادل بطعم الفوز أمام الأهلي.. وهذه حقيقة خلافي مع شوبير مروان داوود تدارك أخطائه.. الاتحاد يخطف نقطة من الأهلي في ليلة تألق المهدي للموسم العاشر على التوالي.. السولية يسجل هدف تقدم الأهلي ضد الاتحاد

وأضاف "الأهلي نجح في خلق العديد من الفرص في الشق ‏الهجومي، وأهدر العديد من الأهداف بسبب عدم إنهاء الهجمات بالشكل المناسب".

وأوضح "الفريق أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، ولكن في الشوط ‏الثاني تحسن الأداء بشكل أكبر، وسجلنا من ركلة جزاء".‏

واختتم "الاتحاد السكندري استغل خطأ دفاعيا وسجل هدف التعادل. ‏بالتأكيد لست سعيدا بالنتيجة".‏

وبسؤاله عن التبديلات رد على صحفي قائلا: "في المرة المقبلة سأسألك قبل أن أجري التبديلات".

خطف الاتحاد تعادلا قاتلا من الأهلي بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد السلام.

تقدم الأهلي بهدف عمرو السولية، فيما سجل بيكالي أوبامي هدف زعيم الثغر.

ولأول مرة يتعادل الفريقان منذ 2020 إذ فاز الأهلي في آخر 9 مواجهات جمعتها بجميع المسابقات.

وتسبب مروان داوود في ركلتي جزاء للأهلي، الأولى في الشوط الأول أهدرها إمام عاشور والثانية في الشوط الثاني سجلها عمرو السولية.

لكنه تدارك أخطائه وصنع هدف التعادل القاتل من عرضية متقنة في الدقيقة 87.

الفوز رفع رصيد الأهلي والاتحاد لـ 7 نقاط في الصدارة رفقة بيراميدز بشكل مؤقت.

مارسيل كولر الدوري المصري الأهلي الاتحاد السكندري
نرشح لكم
هاني سعيد: لا توجد إجراءات قانونية للصلح بين الشيبي والشحات.. وسأتدخل في هذه الحالة مصيلحي: نستحق ركلة جزاء بشهادة الأهلاوية ولم تتم إعادتها.. والأهلي ليس طرفا في الأمر شقيق محمد طارق عضو إدارة الزمالك يكشف تفاصيل الحريق ومستجدات حالته الصحية خبر في الجول - كولر يصطحب لاعبي الأهلي لملعب التتش بعد التعادل مع الاتحاد مؤتمر بابافسيليو: لا أريد التعليق عن التحكيم.. ومواجهة الأهلي كانت متوازنة المهدي سليمان: تعادل بطعم الفوز أمام الأهلي.. وهذه حقيقة خلافي مع شوبير جدو: المنتخبات سبب سوء مستوانا ضد البنك الأهلي.. ولهذا انتصرنا مروان داوود تدارك أخطائه.. الاتحاد يخطف نقطة من الأهلي في ليلة تألق المهدي
أخر الأخبار
بعد فشل التأهل لأمم إفريقيا 2025.. رحيل أمير عبدو عن تدريب موريتانيا 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
هاني سعيد: لا توجد إجراءات قانونية للصلح بين الشيبي والشحات.. وسأتدخل في هذه الحالة 6 دقيقة | الدوري المصري
مصيلحي: نستحق ركلة جزاء بشهادة الأهلاوية ولم تتم إعادتها.. والأهلي ليس طرفا في الأمر 16 دقيقة | الدوري المصري
شقيق محمد طارق عضو إدارة الزمالك يكشف تفاصيل الحريق ومستجدات حالته الصحية 19 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي القادمة أمام ستاد أبيدجان والقنوات الناقلة 25 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كولر يصطحب لاعبي الأهلي لملعب التتش بعد التعادل مع الاتحاد 29 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر بابافسيليو: لا أريد التعليق عن التحكيم.. ومواجهة الأهلي كانت متوازنة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: أهدرنا العديد من الفرص.. والاتحاد استغل الخطأ الدفاعي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 شمال إفريقيا تحت 17 عاما - تونس على الصدارة بتعادل مع المغرب.. وفوز الجزائر الأول