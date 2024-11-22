المهدي سليمان: تعادل بطعم الفوز أمام الأهلي.. وهذه حقيقة خلافي مع شوبير

أبدى المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري ورجل مباراته أمام الأهلي رضاه عن نتيجة التعادل التي عاد بها الفريق.

وقال سليمان في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "هذا تعادل بطعم الفوز فنحن نلعب في القاهرة أمام الأهلي وهو فريق كبير".

وأضاف "هذا التعادل يتركنا في الصدارة مع الأهلي".

وتابع "أداء كل اللاعبين كان على أعلى مستوى وفي قمة التركيز طوال دقائق المباراة".

وعن مصافحته لمصطفى شوبير قبل بداية المباراة في ظل ما أثير عن خلاف حدث داخل منتخب مصر حين بدأ شوبير مباراة بوتسوانا الأخيرة قال: ""أوفا" أخي الصغير وكنت سعيدا له بأول مشاركة دولية في المباراة الماضية. هو يعرف ذلك ولو سألته سيخبرك".

وواصل "قبل مباراة اليوم تحدثنا كثيرا وكنا نتحدث دائما حتى قبل أن يلعب في الفريق الأول للأهلي. كل ما قيل عن خلافنا لا أساس له من الصحة".

واختتم "أي شخص يلعب لمنتخب مصر يجب أن نسانده، ولو حارس آخر سيلعب مكاني في النادي يجب أن أسانده، وبعد المباراة كان مصطفى شوبير أول شخص أذهب له".

خطف الاتحاد تعادلا قاتلا من الأهلي بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد السلام.

تقدم الأهلي بهدف عمرو السولية، فيما سجل بيكالي أوبامي هدف زعيم الثغر.

ولأول مرة يتعادل الفريقان منذ 2020 إذ فاز الأهلي في آخر 9 مواجهات جمعتها بجميع المسابقات.

وتسبب مروان داوود في ركلتي جزاء للأهلي، الأولى في الشوط الأول أهدرها إمام عاشور والثانية في الشوط الثاني سجلها عمرو السولية.

لكنه تدارك أخطائه وصنع هدف التعادل القاتل من عرضية متقنة في الدقيقة 87.

الفوز رفع رصيد الأهلي والاتحاد لـ 7 نقاط في الصدارة رفقة بيراميدز بشكل مؤقت.