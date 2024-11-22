جدو: المنتخبات سبب سوء مستوانا ضد البنك الأهلي.. ولهذا انتصرنا

يرى محمد ناجي (جدو) المدرب المساعد في بيراميدز أن فترة التوقف الدولي وعودة اللاعبين بشكل متأخر اضطراريا السبب في الأداء السيء ضد البنك الأهلي.

واصل بيراميدز تكريس عقدته لـ البنك الأهلي في الدوري المصري بالفوز بنتيجة 3-1 بعدما قلب تأخره في الشوط الأول لانتصار في الثاني على استاد الدفاع الجوي.

وقال جدو لقناة أون تايم سبورتس 2: "الحمد لله على الفوز بمباراة صعبة ضد البنك الأهلي، لم نركز بشكل جيد في الشوط الأول بسبب العودة المتأخرة من اللاعبين مع منتخباتهم مثل فيستون ماييلي، لكن تم تعويضهم جيدا"

وشدد "كرونوسلاف يورتشيتش أوضح بين الشوطين للاعبين ضرورة الهجوم والضغط من الأمام على لاعبي البنك الأهلي ولذلك لعبنا بشكل أفضل من الشوط الأول وانتصرنا".

وأكمل "نعاني من كثرة الإصابات، شارك علي جبر في المباراة بعد غياب 8 شهور بسبب الإصابة وأدى بشكل جيد".

وتابع "المباريات بعد التوقف الدولي دائما ما تكون صعبة، خاصة أن هناك لاعبين لم يتدربوا بسبب العودة المتأخرة من منتخباتهم".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى أن يحصل صديق أوجولا على الثقة بعد الهدفين الذي سجلهما، نحن نتوقع منه ذلك بل وأكثر".

أوضح هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز ألا توجد أي إجراءات قانونية للصلح بين محمد الشيبي لاعب الفريق وحسين الشحات جناح الأهلي.

وقال سعيد عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لا توجد أي إجراءات قانونية حدثت للصلح بين الشيبي والشحات، نحن ندعم الشيبي في أي قرار، وقراره حتى الآن هو الاستمرار في القضية".

وأضاف "إذا وافق الشيبي على الصلح وشعر بالرضا تجاه الأمر سأتدخل للتحدث معه والصلح بينهما".

وأنهى حديثه قائلا: "تجديد عقد الشيبي؟ أكثر من ناد يريده وهذا شيء طبيعي لأنه لاعب جيد للغاية، لكن أعتقد أنه سيستمر معنا".

وينتهي عقد الظهير الأيمن المغربي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي بداية من شهر يناير القادم.

وواصل بيراميدز تكريس عقدته لـ البنك الأهلي في الدوري المصري بالفوز بنتيجة 3-1 بعدما قلب تأخره في الشوط الأول لانتصار في الثاني على استاد الدفاع الجوي.

الفوز رفع رصيد بيراميدز بشكل مؤقت لـ 7 نقاط في الصدارة بشكل مؤقت.

فيما ظل البنك الأهلي منتظرا الفوز الأول وفي المركز السابع عشر برصيد نقطة وحيدة.

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