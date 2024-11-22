911 ولكن.. رونالدو يسجل والنصر يخسر بهدف أوباميانج

سقط النصر على يد ضيفه القادسية بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري السعودي.

تقدم كريستيانو رونالدو في الدقيقة 32 للنصر، بصناعة المدافع محمد سيماكان.

ووصل كريستيانو رونالدو إلى هدفه رقم 911 في كامل مسيرته بهذا الهدف.

ولكن في الدقيقة 37 تعادل القادسية بواسطة خوليان كوينونيس، بعد تمريرة من تركي العمار.

وفي الشوط الثاني صنع كوينونيس الهدف الثاني، الذي سجله الجابوني بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 50.

الخسارة أزمت وضع النصر في المنافسة على الدوري، حيث تركته في المركز الثالث برصيد 22 نقطة من 11 مباراة.

الهلال على الصدارة برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، أي يتقدم بفارق 6 نقاط وله مباراة لم يلعبها بعد في الجولة الحالية.

أما القادسية فقد ارتقى إلى المركز الخامس برصيد 22 نقطة، ويفصله بفارق الأهداف عن النصر والشباب في المركزين الثالث والرابع.

وكانت هذه الخسارة الأولى للنصر في الدوري السعودي هذا الموسم، ليبقى الهلال فقط بلا هزيمة حتى الآن.