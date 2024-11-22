مروان داوود تدارك أخطائه.. الاتحاد يخطف نقطة من الأهلي في ليلة تألق المهدي

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 22:09

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

خطف الاتحاد تعادلا قاتلا من الأهلي بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد السلام.

تقدم الأهلي بهدف عمرو السولية، فيما سجل بيكالي أوبامي هدف زعيم الثغر.

ولأول مرة يتعادل الفريقان منذ 2020 إذ فاز الأهلي في آخر 9 مواجهات جمعتها بجميع المسابقات.

أخبار متعلقة:
التعادل يحسم دربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء للموسم العاشر على التوالي.. السولية يسجل هدف تقدم الأهلي ضد الاتحاد برونزية مصرية تاريخية.. مسار يحصد المركز الثالث في دوري أبطال إفريقيا سيدات ميسي: أفتقد برشلونة حيث قضيت حياتي.. والفريق مذهل لهذا السبب

وتسبب مروان داوود في ركلتي جزاء للأهلي، الأولى في الشوط الأول أهدرها إمام عاشور والثانية في الشوط الثاني سجلها عمرو السولية.

لكنه تدارك أخطائه وصنع هدف التعادل القاتل من عرضية متقنة في الدقيقة 87.

الفوز رفع رصيد الأهلي والاتحاد لـ 7 نقاط في الصدارة رفقة بيراميدز بشكل مؤقت.

التشكيل

بدأ محمود "كهربا" أساسيا في هجوم الأهلي لتعويض غياب وسام أبو علي بسبب الإصابة.

وتواجد عمرو السولية في الوسط، وشارك أكرم توفيق كظهير أيمن.

Image

في المقابل اعتمد الاتحاد على إيمانويل أبيه وفادي فريد وبيكالي أوبامي في الهجوم.

Image

وصف المباراة

في الدقيقة 3 وصلت تمريرة خاطئة من دفاع الاتحاد لطاهر محمد طاهر الذي توغل صوب منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية أبعدها عبد الله بكري لركنية.

يحيى عطية الله نفذ ركنية متقنة لكن رأسية رامي ربيعة علت عارضة المهدي سليمان ليظل التعادل سائدا في الدقائق الأولى من اللقاء.

وأرسل إمام عاشور عرضية صوب كهربا لكن رأسيته في الدقيقة 25 مرت بجوار القائم.

وعاد محمد معروف حكم اللقاء في الدقيقة 39 لمطالعة تقنية الفيديو بعد مطالبات لاعبي الأهلي بالحصول على ركلة جزاء.

واحتسب معروف ركلة جزاء للأهلي بداعي وجود عرقلة للشحات من مروان داوود.

وانبرى إمام عاشور لركلة الجزاء وأهدرها بتسديدة قوية علت العارضة، لتصبح أول ركلة جزاء يهدرها بقميص الأحمر منذ انضمامه، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني ضاعف الأهلي هجومه من أجل تسجيل الهدف الأول، وفي الدقيقة 50 أطلق إمام عاشور تصويبة مرت بدون خطورة.

ثم مرر السولية في الدقيقة 57 تمريرة لكهربا غير المراقب داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر للمهدي سليمان.

بعد دقيقة فقط أهدر لاعبو الأهلي فرصة الهدف الأول على 4 مرات.

مراوغة من حسين الشحات وتسديدة يبعدها الدفاع ترتد لإمام الذي سدد وتصدى لها المهدي ثم سدد السولية كرت أبعدها الدفاع وأخيرا أطلق رامي ربيعة كرة تصدى لها المهدي ومعه محمود شبانة ببسالة.

وعاد إمام مجددا وأطلق تسديدة قوية تألق معها المهدي سليمان وحولها لركنية ببراعة في الدقيقة 59.

وأطلق محمد معروف صافرته باحتساب ركلة جزاء للأهلي مجددا في الدقيقة 64 بعد عرقلة مراون داوود لطاهر محمد طاهر.

وفي تلك المرة سدد السولية الكرة في منتصف المرمى متقدما للأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 67.

وللموسم العاشر على التوالي يسجل عمرو السولية بقميص الأهلي منذ انضمامه.

كولر أجرى أول تغييراته الفنية في الدقيقة 76 بمشاركة بيرسي تاو ومحمد مجدي "أفشة" بدلا من إمام عاشور وكهربا.

وفي الدقيقة 77 استبسل دفاع الاتحاد مجددا على مرتين، عرضية تاو للسولية شتتها محمود شبانة من على خط المرمى ثم تألق المهدي في منع تصويبة الشحات القوية.

بدأ الاتحاد في آخر 10 دقائق الخروج صوب منطقة جزاء الأهلي أكثر لخطف التعادل.

وبالفعل في الدقيقة 87 أرسل مروان داوود عرضية متقنة لبيكالي أوبامي الذي تسلم الكرة على صدره وسدد كرة قوية في شباك الشناوي من التسديدة الثانية على مرمى الأهلي.

شارك سمير محمد ورضا سليم في الدقيقة 90 بدلا من حسين الشحات وعمرو السولية لكن دون تقديم أي إضافة لتنتهي المباراة بتعادل غائب عن مواجهة الفريقين منذ 2020.

الدوري المصري الأهلي الاتحاد
نرشح لكم
هاني سعيد: لا توجد إجراءات قانونية للصلح بين الشيبي والشحات.. وسأتدخل في هذه الحالة مصيلحي: نستحق ركلة جزاء بشهادة الأهلاوية ولم تتم إعادتها.. والأهلي ليس طرفا في الأمر شقيق محمد طارق عضو إدارة الزمالك يكشف تفاصيل الحريق ومستجدات حالته الصحية خبر في الجول - كولر يصطحب لاعبي الأهلي لملعب التتش بعد التعادل مع الاتحاد مؤتمر بابافسيليو: لا أريد التعليق عن التحكيم.. ومواجهة الأهلي كانت متوازنة مؤتمر كولر: أهدرنا العديد من الفرص.. والاتحاد استغل الخطأ الدفاعي المهدي سليمان: تعادل بطعم الفوز أمام الأهلي.. وهذه حقيقة خلافي مع شوبير جدو: المنتخبات سبب سوء مستوانا ضد البنك الأهلي.. ولهذا انتصرنا
أخر الأخبار
بعد فشل التأهل لأمم إفريقيا 2025.. رحيل أمير عبدو عن تدريب موريتانيا 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
هاني سعيد: لا توجد إجراءات قانونية للصلح بين الشيبي والشحات.. وسأتدخل في هذه الحالة 6 دقيقة | الدوري المصري
مصيلحي: نستحق ركلة جزاء بشهادة الأهلاوية ولم تتم إعادتها.. والأهلي ليس طرفا في الأمر 16 دقيقة | الدوري المصري
شقيق محمد طارق عضو إدارة الزمالك يكشف تفاصيل الحريق ومستجدات حالته الصحية 19 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي القادمة أمام ستاد أبيدجان والقنوات الناقلة 25 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كولر يصطحب لاعبي الأهلي لملعب التتش بعد التعادل مع الاتحاد 29 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر بابافسيليو: لا أريد التعليق عن التحكيم.. ومواجهة الأهلي كانت متوازنة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: أهدرنا العديد من الفرص.. والاتحاد استغل الخطأ الدفاعي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 شمال إفريقيا تحت 17 عاما - تونس على الصدارة بتعادل مع المغرب.. وفوز الجزائر الأول