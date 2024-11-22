التعادل يحسم دربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء

حسم التعادل هدف لكل فريق مباراة الرجاء ضد منافسه الوداد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري المغربي.

ويجمع بين الرجاء والوداد دربي الدار البيضاء.

وسجل بابي عثمان ساخو لصالح الرجاء، بينما أحرز محمد رايحي للوداد.

وتمكن الرجاء من الفوز في الثلاث دربيات الماضيين على خصمه الوداد.

ولم تستقبل شباك الرجاء أي هدف والمباريات الثلاث الماضيين في دربي الدار البيضاء، ولذلك هذا أول هدف يستقبله الفريق.

وافتتح ساخو التهديف في الدقيقة 54 بعد خطأ من دفاع الوداد.

وتعادل رايحي في الدقيقة 79 بعد استقبال كرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة في المرمى لتسكن الشباك.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الرجاء للنقطة 14 في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المغربي.

ووصل الوداد للنقطة 16 في المركز الخامس.