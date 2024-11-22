التعادل يحسم دربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء
الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 21:55
كتب : FilGoal
حسم التعادل هدف لكل فريق مباراة الرجاء ضد منافسه الوداد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري المغربي.
ويجمع بين الرجاء والوداد دربي الدار البيضاء.
وسجل بابي عثمان ساخو لصالح الرجاء، بينما أحرز محمد رايحي للوداد.
وتمكن الرجاء من الفوز في الثلاث دربيات الماضيين على خصمه الوداد.
ولم تستقبل شباك الرجاء أي هدف والمباريات الثلاث الماضيين في دربي الدار البيضاء، ولذلك هذا أول هدف يستقبله الفريق.
وافتتح ساخو التهديف في الدقيقة 54 بعد خطأ من دفاع الوداد.
وتعادل رايحي في الدقيقة 79 بعد استقبال كرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة في المرمى لتسكن الشباك.
بهذا التعادل ارتفع رصيد الرجاء للنقطة 14 في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المغربي.
ووصل الوداد للنقطة 16 في المركز الخامس.
🎥 | الرجاء الرياضي يتعادل أمام ضيفه الوداد الرياضي بنتيجة 1-1 "هدفا المواجهة"#البطولة_الإحترافية_إنوي | موسم 2024-2025 #الرجاء_الرياضي #الوداد_الرياضي #الجولة_11#المغرب #ديربي_البيضاء#RCAWAC pic.twitter.com/N7j93MsC3z— Arryadia TV (@arryadiatv) November 22, 2024