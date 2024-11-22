للموسم العاشر على التوالي.. السولية يسجل هدف تقدم الأهلي ضد الاتحاد

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 21:43

كتب : إسلام أحمد

عمرو السولية - الأهلي - الاتحاد

سجل عمرو السولية هدف تقدم الأهلي في شباك الاتحاد السكندري خلال لقاء الفريقين في الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد على أرضية استاد السلام في ثالث جولات الدوري المصري.

وتحصل طاهر محمد طاهر على ركلة جزاء في الدقيقة 64 عقب تعرضه لعرقلة من مروان داوود.

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وسجل السولية هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 67 من علامة الجزاء في منتصف مرمى المهدي سليمان.

وسجل السولية مع الأهلي للموسم العاشر على التوالي.

كما سجل مع الأهلي في الدوري المصري للموسم التاسع على التوالي بعدما غاب عن التسجيل في أول موسم.

وأهدر إمام عاشور ركلة جزاء في الشوط الأول ضد الاتحاد إذ سدد أعلى العارضة.

ورفع السولية رصيده لـ 33 هدفا مع الأهلي في 322 مباراة بجميع المسابقات كما صنع 29 هدفا.

عمرو السولية الأهلي الاتحاد
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