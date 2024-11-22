برونزية مصرية تاريخية.. مسار يحصد المركز الثالث في دوري أبطال إفريقيا سيدات

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 21:27

كتب : FilGoal

مسار - دوري أبطال إفريقيا سيدات

حصد فريق مسار المركز الثالث في دوري أبطال إفريقيا سيدات، كأفضل إنجاز لفريق مصري في تاريخ المسابقة.

وفازت سيدات مسار في مباراة المركز الثالث بالميدالية البرونزية بفضل التفوق في ركلات الترجيح.

والتقت سيدات مسار مع إدو كوينز النيجيري، وانتهى الوقت الأصلي بتعادل سلبي بين الفريقين.

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وفي ركلات الترجيح تفوقت سيدات مسار بنتيجة 4-3 إذ سجلت مهيرة علي الركلة الأخيرة والتي أهدت مسار ومصر الميدالية الأولى في مسابقات الأندية الإفريقية للسيدات.

وسبق أن شارك فريق وادي دجلة في أول نسختين من المسابقة لكن دون أن يتخطى مرحلة المجموعات.

وأقيمت النسخة الأولى من البطولة في مصر عام 2021 وتوج بها ماميلودي صنداونز، بينما توج الجيش الملكي المغربي بالنسخة الثانية التي أقيمت بالمغرب عام 2022، وعاد صنداونز ليحقق لقب النسخة الثالثة التي أقيمت في كوت ديفوار عام 2023.

ويأتي تأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي منذ استحواذ مجموعة Right to Dream على ملكيته عام 2021.

وحققت سيدات مسار لقب كأس مصر موسم 2022-2023، قبل أن يواصلن الإنجازات بالفوز بثنائية الدوري وكأس مصر في الموسم الماضي 2023-2024. كما يتصدر الفريق ترتيب الدوري المصري للكرة النسائية في الموسم الحالي 2024-2025 بعد مرور جولتين على بدايته.

وكان مسار (توت عنخ آمون سابقاً) قد تأهل لتصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بوصفه بطل الدوري المصري الممتاز للسيدات 2023-2024.

واحتل مسار المركز الثاني في تصفيات شمال إفريقيا، بعد أن حقق انتصارين على حساب جمعية سوسة التونسي (7-0) وأكبو الجزائري (4-2)، وتلقى هزيمة وحيدة من الجيش الملكي المغربي (1-0).

وجاءت قائمة فريق سيدات مسار كالآتي:

حراسة المرمى: حبيبة عماد - أمنة محمد - أية محمد.

الدفاع: عايشة نانتونجو - نور عبد الواحد السيد - ميرفت فاروق - ميرنا محسن - شادية نانكيا - نورهان طارق.

الوسط: همسة أسعد - أميرة محمد - مايا إيهاب - عهد طارق - فاطمة مصطفى - شهد محمد - حبيبة طارق يحيى - مهيرة علي - فاطمة الزهراء محمد.

الهجوم: هاسناث لينوس - ساندرين نيونكورو - ياسمين محمد - فرح هشام - أزهار زكي - هالة مصطفى.

مسار دوري أبطال إفريقيا سيدات كرة نسائية
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