ميسي: أفتقد برشلونة حيث قضيت حياتي.. والفريق مذهل لهذا السبب

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 21:13

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

يفتقد ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الحياة في برشلونة، وكشف أيضا عن سبب نتائج الفريق الجيدة خلال الموسم الجاري.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

برشلونة

وقال اللاعب الأرجنتيني للقناة الثالثة الكتالونية: "أطفالي كتالونيون، قضيت حياتي كلها أعيش هناك، الحقيقة هي أنني أشعر وكأنني من برشلونة".

وأضاف "من الممكن الذهاب والعيش هناك مرة أخرى، أنا وأطفالي وزوجتي نفتقد حياتنا في برشلونة كثيرا، فلدينا أصدقاء هناك، وتركنا الكثير خلفنا".

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وأكمل "برشلونة الآن يبدو مذهل، وهذا لا يفاجئني لأنه ليس شيئا جديدا، حدث ذلك في تاريخه دائما، أو على الأقل منذ وصولي إلى برشلونة عندما كان عمري 13 عاما".

وشدد "بالنسبة لي، من المذهل أن يحظى شباب برشلونة هذه الفرصة لبضع سنوات، عندما يتم منحهم الفرصة والثقة فإنهم يردون بهذه الطريقة لأنهم يعرفون النادي أفضل من أي شخص آخر".

وأنهى حديثه قائلا: "شباب برشلونة معتادون على اللعب بهذه الطريقة منذ أن كانوا صغارا".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني تحت قيادة الألماني هانز فليك برصيد 33 نقطة.

ويبتعد برشلونة عن ريال مدريد الوصيف بفارق 6 نقاط.

ليونيل ميسي الدوري الإسباني برشلونة هانز فليك إنتر ميامي
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