إمام عاشور يهدر أول ركلة جزاء له مع الأهلي

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 20:56

كتب : FilGoal

ركلة جزاء إمام عاشور المهدرة ضد الاتحاد

أهدر إمام عاشور لاعب الأهلي أول ركلة جزاء له مع الفريق أمام الاتحاد.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد على أرضية استاد السلام في ثالث جولات الدوري المصري.

وتحصل حسين الشحات على ركلة جزاء في الدقيقة 41 بعد العودة لتقنية الفيديو.

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وانبرى عاشور للركلة أمام مهدي سليمان وسدد كرة قوية علت العارضة مهدرا على الأهلي فرصة التقدم في الدقيقة 44.

وسجل عاشور من قبل ركلتي جزاء مع الأهلي الموسم الماضي ضد فاركو وسيراميكا كليوباترا بنسبة نجاح 100%.

وسبق أن أهدر إمام ركلة جزاء هي الوحيدة له مع الزمالك ضد إيليكت التشادي في الدوري التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2022.

وتعد تلك أول ركلة جزاء تحصل عليها الأهلي هذا الموسم في الدوري.

وسبق أن سجل وسام أبو علي هدفا من ركلة جزاء في الموسم الجاري ضد الزمالك في السوبر الإفريقي، لكنه غائب عن لقاء اليوم بسبب الإصابة.

ويخوض إمام مباراته التاسعة هذا الموسم مع الأهلي وسبق أن سجل هدفا وصنع آخر.

إمام عاشور ركلة جزاء الدوري المصري الأهلي الاتحاد
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