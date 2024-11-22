هالاند: جوارديولا أفضل مدرب على وجه الأرض.. وهذا ما يميزه وأردت التوقف الدولي

يرى إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي أن مدربه بيب جوارديولا هو الأفضل على وجه الأرض.

وقال اللاعب النرويجي لشبكة سكاي سبورتس: "المدربون يقولون إنني دائما أنتظر المباراة المقبلة في حال الخسارة، لكن بعد الهزيمة في 4 مباريات متتالية أردت أن أحصل على التوقف الدولي".

وأضاف "أعتقد أنه من المهم أن نترك الأمور جانبا، إنه أصعب شيء، حتى في الحياة أن تترك الأمور تسير، يجب التركيز على المباريات المقبلة".

وأكمل "الأمر الذي يميز جوارديولا هو الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، يريد دائما الكمال، لكن ذلك غير موجود بالطبع، لكن الشيء يكمن في التعطش إلى أي مدى يريد تطوير اللاعبين والفوز بالمباريات والبطولات".

وأنهى حديثه قائلا: "جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم وعلى وجه الأرض، توقعت منه الكثير وأثبت ذلك كل ثانية، أنا سعيد للغاية".

وبعد الهزيمة الأخيرة من برايتون قبل التوقف الدولي بهدفين مقابل هدف، أصبحت الهزيمة الرابعة على التوالي في مختلف البطولات وهو الحدث الذي يحدث لأول مرة للفريق السماوي تحت قيادة مدربه جوارديولا.

والأولى لمانشستر سيتي منذ عام 2006.

كما هي أول مرة لـ جوارديولا خلال مسيرته التدريبية أن يخسر 4 مباريات متتالية مع مختلف الفرق.

وخسر مانشستر سيتي ضد توتنام في كأس الرابطة ثم ضد بورنموث في الدوري ثم ضد سبورتنج لشبونة في دوري الأبطال، قبل أن يخسر أمام برايتون في الدوري.

ولعب المهاجم البالغ من العمر 24 عاما 16 مباراة مع فريقه خلال الموسم الجاري وسجل 15 هدفا ولم يصنع أي هدف.