خبر في الجول - الإداري الأقدم.. ماهر عبد العزيز مساعدا للمدير الرياضي في الأهلي

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 20:35

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر - ماهر عبد العزيز

يواصل محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي عملية الهيكلة الإدارية الداخلية فيما يخص كرة القدم.

جاء ذلك حيث تولى ماهر عبد العزيز منصب مساعد المدير الرياضي في النادي الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن قرار رمضان بتعيين عبد العزيز في هذا المنصب جاء حتى ينوب عنه في المهام الإدارية الخاصة بالفريق الأول.

ويعد ماهر عبد العزيز أقدم الإداريين في النادي الأهلي، حيث يتواجد في عمله منذ الثمانينيات.

ويحمل الأهلي لقب الدوري المصري بعد التتويج بآخر نسخة في 2023-2024، وهو الدوري رقم 44 في تاريخ النادي الأحمر.

ويواصل الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة، بعد أن فاز بأول مباراتين على حساب سيراميكا كليوباترا 5-2 وزد 1-0.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك بركلات الترجيح، وفاز بكأس القارات الثلاث "إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ" ضمن بطولة إنتركونتيننتال بالفوز على العين الإماراتي 3-0.

ماهر عبد العزيز الأهلي الدوري المصري محمد رمضان
نرشح لكم
المهدي سليمان: تعادل بطعم الفوز أمام الأهلي.. وهذه حقيقة خلافي مع شوبير جدو: المنتخبات سبب سوء مستوانا ضد البنك الأهلي.. ولهذا انتصرنا مروان داوود تدارك أخطائه.. الاتحاد يخطف نقطة من الأهلي في ليلة تألق المهدي للموسم العاشر على التوالي.. السولية يسجل هدف تقدم الأهلي ضد الاتحاد إمام عاشور يهدر أول ركلة جزاء له مع الأهلي مدرب فاركو: هذا ليس غرورا ولكن الفوز أمر طبيعي انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) الاتحاد.. تعادل إيجابي رجل مباراة فاركو وإنبي: نحن أكثر فريق عمل في فترة الإعداد
أخر الأخبار
المهدي سليمان: تعادل بطعم الفوز أمام الأهلي.. وهذه حقيقة خلافي مع شوبير 13 دقيقة | الدوري المصري
جدو: المنتخبات سبب سوء مستوانا ضد البنك الأهلي.. ولهذا انتصرنا 16 دقيقة | الدوري المصري
911 ولكن.. رونالدو يسجل والنصر يخسر بهدف أوباميانج 25 دقيقة | سعودي في الجول
مروان داوود تدارك أخطائه.. الاتحاد يخطف نقطة من الأهلي في ليلة تألق المهدي 33 دقيقة | الدوري المصري
التعادل يحسم دربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء 46 دقيقة | الوطن العربي
للموسم العاشر على التوالي.. السولية يسجل هدف تقدم الأهلي ضد الاتحاد 59 دقيقة | الدوري المصري
برونزية مصرية تاريخية.. مسار يحصد المركز الثالث في دوري أبطال إفريقيا سيدات ساعة | رياضة نسائية
ميسي: أفتقد برشلونة حيث قضيت حياتي.. والفريق مذهل لهذا السبب ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 شمال إفريقيا تحت 17 عاما - تونس على الصدارة بتعادل مع المغرب.. وفوز الجزائر الأول