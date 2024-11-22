خبر في الجول - الإداري الأقدم.. ماهر عبد العزيز مساعدا للمدير الرياضي في الأهلي

يواصل محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي عملية الهيكلة الإدارية الداخلية فيما يخص كرة القدم.

جاء ذلك حيث تولى ماهر عبد العزيز منصب مساعد المدير الرياضي في النادي الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن قرار رمضان بتعيين عبد العزيز في هذا المنصب جاء حتى ينوب عنه في المهام الإدارية الخاصة بالفريق الأول.

ويعد ماهر عبد العزيز أقدم الإداريين في النادي الأهلي، حيث يتواجد في عمله منذ الثمانينيات.

ويحمل الأهلي لقب الدوري المصري بعد التتويج بآخر نسخة في 2023-2024، وهو الدوري رقم 44 في تاريخ النادي الأحمر.

ويواصل الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة، بعد أن فاز بأول مباراتين على حساب سيراميكا كليوباترا 5-2 وزد 1-0.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك بركلات الترجيح، وفاز بكأس القارات الثلاث "إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ" ضمن بطولة إنتركونتيننتال بالفوز على العين الإماراتي 3-0.