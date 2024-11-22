انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) الاتحاد.. تعادل إيجابي
الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 19:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد السلام في الثامنة مساءً.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.
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ق 90: مشاركة رضا سليم وسمير محمد بدلا من عمرو السولية
ق 87: جووول التعاااادل.. بيكالي أوبامي يدرك التعاد للاتحاد
ق 77: عرضية بيرسي تاو والسولية يسدد وشبانة يبعدها من على خط المرمى، ثم الشحات يسدد كرة قوية يبعدها المهدي ببراعة
ق 76: خروج إمام وكهربا ومشاركة بيرسي تاو وأفشة
ق 67: جووول أووول عمرو السولية يسجل من علامة الجزاء بكل قوة في منتصف المرمى
ق 64: ركلة جزاء لطاهر محمد طاهر بعد عرقلة مروان داوود
ق 59: إمام يطلق تسديدة صاورخية يحولها المهدي لركنية
ق 58: فرصة تضيع على 4 مرات.. الشحات يراوع ويسدد ثم إمام عاشور ثم السولية ثم رامي ربيعة لكن بسالة دفاع الاتحاد والمهدي سليمان يمنعنان الأول
ق 57: تمريرة من السولية لكهربا داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته تمر بجوار القائم
ق 50: تصويبة قوية من إمام عاشورة لكن دون خطورة على مرمى الاتحاد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43: إمام يهدر ركلة الجزاء بغرابة بتسديدة قوية أعلى الشباك
ق 42: بطاقة صفراء للمهدي سليمان بسبب الاعتراض وتعطيل اللعب
ق 41: ركلة جزاء للأهلي
ق 39: العودة لتقنية الفيديو بعد عرقلة مروان داوود لحسين الشحات
ق 25: رأسية كهربا تمر بجوار القائم الأيسر دون خطورة
ق 4: رأسية ربيعة تمر أعلى العارضة بعد ركنية يحيى عطية الله
انطلاقة قوية من طاهر محمد طاهر وتصويبة خطيرة لكن تخرج لركنية 💥💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/Q8UuHOYWpC— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 22, 2024
ق 3: طاهر يستغل تمريرة خاطئة ويتوغل ويسدد كرة يبعدها المدافع لركنية
بداية اللقاء