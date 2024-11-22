انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) الاتحاد.. تعادل إيجابي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد السلام في الثامنة مساءً.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

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ق 90: مشاركة رضا سليم وسمير محمد بدلا من عمرو السولية

ق 87: جووول التعاااادل.. بيكالي أوبامي يدرك التعاد للاتحاد

ق 77: عرضية بيرسي تاو والسولية يسدد وشبانة يبعدها من على خط المرمى، ثم الشحات يسدد كرة قوية يبعدها المهدي ببراعة

ق 76: خروج إمام وكهربا ومشاركة بيرسي تاو وأفشة

ق 67: جووول أووول عمرو السولية يسجل من علامة الجزاء بكل قوة في منتصف المرمى

ق 64: ركلة جزاء لطاهر محمد طاهر بعد عرقلة مروان داوود

ق 59: إمام يطلق تسديدة صاورخية يحولها المهدي لركنية

ق 58: فرصة تضيع على 4 مرات.. الشحات يراوع ويسدد ثم إمام عاشور ثم السولية ثم رامي ربيعة لكن بسالة دفاع الاتحاد والمهدي سليمان يمنعنان الأول

ق 57: تمريرة من السولية لكهربا داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته تمر بجوار القائم

ق 50: تصويبة قوية من إمام عاشورة لكن دون خطورة على مرمى الاتحاد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: إمام يهدر ركلة الجزاء بغرابة بتسديدة قوية أعلى الشباك

ق 42: بطاقة صفراء للمهدي سليمان بسبب الاعتراض وتعطيل اللعب

ق 41: ركلة جزاء للأهلي

ق 39: العودة لتقنية الفيديو بعد عرقلة مروان داوود لحسين الشحات

ق 25: رأسية كهربا تمر بجوار القائم الأيسر دون خطورة

ق 4: رأسية ربيعة تمر أعلى العارضة بعد ركنية يحيى عطية الله

انطلاقة قوية من طاهر محمد طاهر وتصويبة خطيرة لكن تخرج لركنية 💥💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/Q8UuHOYWpC — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 22, 2024

ق 3: طاهر يستغل تمريرة خاطئة ويتوغل ويسدد كرة يبعدها المدافع لركنية

بداية اللقاء