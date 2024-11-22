يقترب من قيادة ميسي.. تقرير: اتفاق بين إنتر ميامي وماسكيرانو لتدريب الفريق

توصل نادي إنتر ميامي الأمريكي مع خافيير ماسكيرانو المدير الفني لمنتخب الأرجنتين تحت 20 عاما إلى اتفاق لتدريب الفريق.

وحسب سيزار لويس ميرلو الصحفي الأرجنتيني الشهير، فإن هناك اتفاق نهائي بين إنتر ميامي مع المدرب الأرجنتيني لتولي تدريب الفريق خلفا لتاتا مارتينو.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة سكاي سبورتس أن عقد ماسكيرانو سيمتد لمدة 3 مواسم وسيرحل عن تدريب منتخب الأرجنتين تحت 20 عاما.

ولم يحصل ماسكيرانو على أي بطولة خلال مسيرته التدريبية ولم يدرب أندية من قبل.

وتزامل ماسكيرانو مع ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي خلال فترة تواجدهما في برشلونة.

ولعب ماسكيرانو مع برشلونة من 2010 وحتى 2018، وكذلك لعب رفقة ميسي في منتخب الأرجنتين.

وأعلن تاتا مارتينو رحيله من إنتر ميامي لأسباب شخصية بعد الخروج المفاجئ للفريق من الدور الأول لتصفيات الدوري الأمريكي.

وانتهى موسم إنتر ميامي في الدوري الأمريكي بعد الخسارة أمام أتلانتا يونايتد في المباراة الفاصلة.

وخسر إنتر ميامي بنتيجة 2-1 في المباريات، بعدما تغلب أتلانتا يونايتد في المباراة الفاصلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقام منافسات ثمن نهائي الدوري الأمريكي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل للدور التالي.

ولعب ميسي مع إنتر ميامي في الموسم المنصرم 22 مباراة وسجل 21 هدفا وصنع 11 آخرين.