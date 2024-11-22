رجل مباراة فاركو وإنبي: نحن أكثر فريق عمل في فترة الإعداد

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 19:49

كتب : FilGoal

عمرو ناصر - فاركو - إنبي

أبدى عمرو ناصر لاعب فاركو سعادته بفوزه بجائزة رجل المباراة أمام إنبي في الجولة الثالثة من الدوري.

وقال ناصر في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كنا رجالا في المباراة، ونفذنا كل ما يقال لنا من الجهاز الفني في التدريبات، وكنا موفقين اليوم".

وأضاف "نحن أكثر فريق اجتهد في فترة الإعداد حتى نحفظ طريقة لعبنا، والحمد لله بدأنا نحصل على النتائج".

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حقق فاركو فوزه الأول في الموسم بطريقة مثيرة للغاية على حساب إنبي في الجولة الثالثة من الدوري المصري بنتيجة 4-3.

وسجل أهداف فاركو كل من عمرو ناصر (2) ومحمود جهاد وأحمد شريف، فيما سجل لإنبي كل من علي فوزي (2) وأحمد خليل "كالوشا".

وللمرة الثانية هذا الموسم تُحتسب 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة بعد مباراة البنك الأهلي والزمالك في الجولة الأولى.

ولأول مرة في تاريخ فاركو بالدوري المصري يسجل الفريق البرتقالي 4 أهداف في مباراة واحدة.

وأصبح علي فوزي هدافا للدوري برصيد 3 أهداف جاءت جميعها من 3 ركلات جزاء حتى الآن.

وحقق فاركو فوزه الأول كما سجل أول أهدافه هذا الموسم ورفع رصيده للمركز السادس بـ 4 نقاط، فيما ظل إنبي دون فوز وبرصيد نقطة وحيدة.

وصف المباراة

تأخر انطلاق اللقاء لمدة 7 دقائق بسبب عدم جاهزية سيارة الإسعاف الموجودة بأرض الملعب، وانطلق اللقاء بعد توفير سيارة بديلة.

في الدقيقة 15 سجل أحمد كالوشا على الطائر كرة الهدف الأول لإنبي لكن الحكم المساعد أشهر رايته.

وعقب العودة لتقنية الفيديو وبعد 4 دقائق من المطالعة احتسب الحكم الهدف بعد التأكد من صحته.

وبات كالوشا أكثر قلب دفاع في الدوري المصري تسجيلا للأهداف بدءا من موسم 2022-23 برصيد 7 أهداف.

وفي الدقيقة 33 دوّن فاركو أول أهدافه في الموسم عن طريق عمرو ناصر من ركلة جزاء.

وبعد 10 دقائق عاد نفس اللاعب برأسية وسجل الهدف الثاني بكرة غالطت الحارس وسكنت الشباك.

شوط أول انتهى بقلب فاركو للطاولة على حساب إنبي.

ضغط إنبي في الشوط الثاني بحثا عن التعادل وطال الانتظار حتى الدقيقة 77 حيث عاد الحكم لمطالعة تقنية الفيديو وبالفعل احتسب ركلة جزاء للفريق البترولي بسبب لمسة يد على مدافع فاركو.

وانبرى علي فوزي للركلة وسجلها بنجاح في الشباك معدلا النتيجة لإنبي في الدقيقة 80 وأصبحت 2-2.

لكن تعادل إنبي لم يكف، إذ عاد لاعبو فاركو وأحرزوا هدفين في 4 دقائق بتوقيع محمود جهاد وأحمد شريف.

وفي الدقيقة 90+6 احتسب الحكم ركلة جزاء جديدة لإنبي على حساب أحمد جمال مدافع فاركو.

وسجل علي فوزي الهدف الثاني له والثالث لإنبي لكنه لم يكن كافيا لتنتهي المباراة بفوز فاركو الأول في الموسم.

عمرو ناصر فاركو إنبي الدوري المصري
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