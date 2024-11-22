بيراميدز يكرس عقدته لـ البنك الأهلي بعودة ثلاثية في الشوط الثاني

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 19:22

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

واصل بيراميدز تكريس عقدته لـ البنك الأهلي في الدوري المصري بالفوز بنتيجة 3-1 بعدما قلب تأخره في الشوط الأول لانتصار في الثاني على استاد الدفاع الجوي.

تقدم البنك الأهلي بهدف محمد عبد الغني، فيما سجل صديق أوجولا (2) ومصطفى فتحي ثلاثية بيراميدز.

وحقق بيراميدز فوزه السادس على البنك الأهلي في الدوري من أصل 9 مواجهات فيما اكتفى الأخير بفوز وحيد فقط.

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الفوز رفع رصيد بيراميدز بشكل مؤقت لـ 7 نقاط في الصدارة بشكل مؤقت.

فيما ظل البنك الأهلي منتظرا الفوز الأول وفي المركز السابع عشر برصيد نقطة وحيدة.

التشكيل

تواجد الثلاثي مروان حمدي ورمضان صبحي ومصطفى فتحي هجوم بيراميدز.

فيما اعتمد طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي على الثنائي أسامة فيصل وأحمد ياسر ريان هجوميا.

وصف المباراة

تألق أحمد الشناوي مبكرا في الدقيقة 3 في التصدي لتسديدة قوية من أحمد ياسر ريان.

وبعد دقيقة منعت العارضة فرصة أسامة فيصل ليظل التعادل السلبي قائما.

وفي الدقيقة 25 استغل أحمد ياسر ريان خطأ علي جبر وانفرد وسدد كرة ضعيفة مرت من الشناوي لكن جبر عاد من جديد وتدارك خطأه وشتت الكرة قبل أن تسكن الشباك.

وتواصلت المحاولات بين الطرفين في الشوط الأول على استحياء.

وفي الدقيقة 45 أرسل إسحاق يعقوب من ركلة ثابتة كرة صوب منطقة الجزاء حولها محمد عبد الغني برأسية في الشباك معلنا تقدم البنك الأهلي بالهدف الأول ونهاية الشوط الأول.

هدف عبد الغني هو الأول له مع البنك الأهلي منذ انضمامه في يناير 2024، كما يعد الأول له في الدوري منذ 687 يوما عندما سجل مع الزمالك ضد الداخلية.

شوط ثاني قوي

لم ينتظر بيراميدز سوى 5 دقائق من أجل تعديل النتيجة، مرتدة سريعة وعرضية من مروان حمدي أودعها مصطفى فتحي في الشباك مسجلا التعادل.

وبعد 3 دقائق سجل صديق أوجولا الهدف الثاني لبيراميدز من مرتدة سرعة أخرى إثر بينية من مصطفى فتحي.

ولم يستغل أسامة فيصل خطأ أحمد الشناوي الفادح وأهدر فرصة التعادل في الدقيقة 55، تمريرة خاطئة من الحارس وصلت لأحمد ريان الذي مرر لفيصل لكن كرته علت العارضة من داخل منطقة الجزاء.

وقبل 16 دقيقة على نهاية اللقاء سجل صديق أوجولا الهدف الثاني له في اللقاء والثالث لبيراميدز.

عرضية متقنة من مصطفى فتحي من الجهة اليمنى ورأسية مروان حمدي ارتطمت بالعارضة لتصل للنيجيري الذي سدد بسهولة في الشباك.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه كرونوسلاف يوريشيتش في الدقيقة 81 بسبب الاعتراض على قراراته.

ومرت الدقائق الأخيرة سريعا لتنتهي بفوز بيراميدز.

بيراميدز الدوري المصري البنك الأهلي
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