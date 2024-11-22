تشكيل الاتحاد - بابافاسيليو يدفع بثلاثي هجومي أمام الأهلي
الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 19:05
كتب : FilGoal
دفع القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو بثلاثي هجومي في مواجهة الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد السلام في الثامنة مساءً.
ويقود الثلاثي: إيمانويل أبيه - فادي فريد - بيكالي أوبامي، هجوم زعيم الثغر في مواجهة الأهلي.
وجاء تشكيل الاتحاد
حراسة المرمى: مهدي سليمان
الدفاع: مروان داوود - عبد الله بكري – محمود شبانة - مصطفى إبراهيم
الوسط: ناصر ناصر – مورو ساليفو - كريم الديب
الهجوم: إيمانويل أبيه - فادي فريد - بيكالي أوبامي
وعلى مقاعد البدلاء: صبحي سليمان - كريم يحيى – أحمد الشيمي – بنجامين بواتنج – عمر الوحش – عبد الغني محمد – عمرو جمعة – محمد مغربي – عمرو صالح
وفاز كلا من الأهلي والاتحاد السكندري بأول جولتين بالدوري المصري.
ويحمل الأهلي لقب الدوري المصري بعد التتويج بآخر نسخة.