تشكيل الاتحاد - بابافاسيليو يدفع بثلاثي هجومي أمام الأهلي

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 19:05

كتب : FilGoal

فريق الاتحاد السكندري

دفع القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو بثلاثي هجومي في مواجهة الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد السلام في الثامنة مساءً.

ويقود الثلاثي: إيمانويل أبيه - فادي فريد - بيكالي أوبامي، هجوم زعيم الثغر في مواجهة الأهلي.

وجاء تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: مروان داوود - عبد الله بكري – محمود شبانة - مصطفى إبراهيم

الوسط: ناصر ناصر – مورو ساليفو - كريم الديب

الهجوم: إيمانويل أبيه - فادي فريد - بيكالي أوبامي

وعلى مقاعد البدلاء: صبحي سليمان - كريم يحيى – أحمد الشيمي – بنجامين بواتنج – عمر الوحش – عبد الغني محمد – عمرو جمعة – محمد مغربي – عمرو صالح

وفاز كلا من الأهلي والاتحاد السكندري بأول جولتين بالدوري المصري.

ويحمل الأهلي لقب الدوري المصري بعد التتويج بآخر نسخة.

تشكيل الاتحاد الدوري المصري الأهلي في الدوري
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