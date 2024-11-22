تشكيل الاتحاد - بابافاسيليو يدفع بثلاثي هجومي أمام الأهلي

دفع القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو بثلاثي هجومي في مواجهة الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد السلام في الثامنة مساءً.

ويقود الثلاثي: إيمانويل أبيه - فادي فريد - بيكالي أوبامي، هجوم زعيم الثغر في مواجهة الأهلي.

وجاء تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: مروان داوود - عبد الله بكري – محمود شبانة - مصطفى إبراهيم

الوسط: ناصر ناصر – مورو ساليفو - كريم الديب

الهجوم: إيمانويل أبيه - فادي فريد - بيكالي أوبامي

وعلى مقاعد البدلاء: صبحي سليمان - كريم يحيى – أحمد الشيمي – بنجامين بواتنج – عمر الوحش – عبد الغني محمد – عمرو جمعة – محمد مغربي – عمرو صالح

وفاز كلا من الأهلي والاتحاد السكندري بأول جولتين بالدوري المصري.

ويحمل الأهلي لقب الدوري المصري بعد التتويج بآخر نسخة.