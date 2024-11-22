مؤتمر أرتيتا: غياب بن وايت لعدة أشهر.. وعودة ساكا ورايس للتدريبات

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن غياب بن وايت مدافع الفريق لعدة أشهر بسبب الإصابة في الركبة التي يعاني منها.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه نوتينجهام فورست في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "سيغيب بن وايت عن الملاعب لعدة أشهر بسبب الإصابة المستمرة في الركبة، ويتطلب الأمر التدخل الجراحي".

وشدد "عاد كل من ديكلان رايس وبوكايو ساكا للمشاركة في جزء من التدريبات، وتدرب الثنائي لياندرو تروسارد وريكاردو كالافيوري ويتمكن من المشاركة ضد فورست".

وتابع "سيغيب تاكيهيرو تومياسو لفترة قصيرة، لكن يجب التحلي بالصبر معه، وكيران تيرني ليس جاهزا تماما، لكنه شارك في حصتين تدريبتين".

وأكمل "أنا ممتن وسعيد للغاية بسبب قيادة الفريق للمباراة الـ250 في ملعب الإمارات، استمتعت بكل دقيقة لأنني أحب الأشخاص الذين أعمل معهم كل يوم، لدي الطاقة والقدرة لتدريب الفريق لـ250 مباراة مرة أخرى".

وواصل "أعرف كم أنا محظوظ لوجودي هنا، وأريد الفوز بالمزيد من الألقاب ومواصلة الرحلة مع أرسنال".

وأنهى حديثه قائلا: "مقابلة ستان كرونكي وعائلته المالكة لأرسنال أمر إيجابي دائما، إنه لمن دواعي سروري قضاء بعض الوقت معهم، لديهم الكثير من الخبرة في هذه الرياضة، تشعر بالطموح مع مدى قربهم من بعضهم البعض".

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما يأتي فورست في المركز الخامس بنفس الرصيد.