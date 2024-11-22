تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم والسولية في الوسط ضد الاتحاد

يقود محمود عبد المنعم "كهربا" هجوم الأهلي في غياب وسام أبو علي ضد الاتحاد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد السلام في الثامنة مساءً.

فيما يغيب عمر كمال عبد الواحد عن قائمة الأهلي ويبدأ أكرم توفيق كظهير أيمن، كما يقود عمرو السولية خط الوسط.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله - خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – أكرم توفيق

الوسط: عمرو السولية – إمام عاشور – أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" – طاهر محمد طاهر

وعلى مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير – ياسر إبراهيم – بيرسي تاو – رضا سليم – مروان عطية – محمد مجدي "أفشة" – عمر الساعي – سمير محمد – كريم الدبيس

وفاز كلا من الأهلي والاتحاد السكندري بأول جولتين بالدوري المصري.

ويحمل الأهلي لقب الدوري المصري بعد التتويج بآخر نسخة.