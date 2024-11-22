مؤتمر فليك: لامين يامال لن يلعب ضد سيلتا فيجو.. ولا أريد أن أدرب برشلونة لـ10 أعوام

كشف هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة عن عدم مشاركة لامين يامال لاعب الفريق ضد سيلتا فيجو بسبب الإصابة.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه سيلتا فيجو في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "لامين يامال لن يستطيع المشاركة ضد سيلتا فيجو، لعبنا بدونه أمام ريال سوسيداد، لكن الأداء لم يكن جيدا وذلك ليس له علاقه بعدم مشاركته".

وأضاف "أشعر بالشرف بإشادة ليونيل ميسي بعملي، فهو أفضل لاعب في تاريخ برشلونة".

وأكمل "جدل هدف روبرت ليفاندوفسكي ضد سوسيداد ليس له أهمية الآن لأننا نركز على فيما هو قادم، لكن نريد تفسيرات للأمر".

وواصل "من الممكن أن يعود رونالد أراوخو ضد سيلتا وكذلك مشاركة جافي أساسيا، ولا يمكن تأكيد أي شيء بشأن تطور إصابة أندرياس كريستينسن، هدفنا أن يعود مبكرا بالتأكيد".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أريد أن أبقى في برشلونة 10 أعوام مثل بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي عقب تجديد عقده، لأن ذلك سيعني بلوغي سن الـ70، لا أريد أن أكون مدربا حتى هذا السن، علي أن أقضي بعض الوقت مع عائلتي".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بينما يأتي سيلتا في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة.