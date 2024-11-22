بمشاركة تريزيجيه.. الشمال يقلب الطاولة على الريان ويفوز في مباراة مثيرة

خسر الريان من منافسه الشمال بهدفين مقابل هدف في سيناريو مثير خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

وشارك الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" في المباراة بشكل كامل.

وللمباراة الثالثة على التوالي يخسر الريان في جميع البطولات.

وعلى الجانب الآخر فحقق الشمال الفوز الأول له بعد الخسارة في 3 مباريات وتعادل مرة في جميع البطولات.

وسجل روجر جيديش لصالح الريان، بينما أحرز محمد النعيمي ويونس بلهندة للشمال.

وافتتح جيديش أهداف المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل النعيمي في الدقيقة 83 بعد رأسية قوية عقب عرضية من عميد إبراهيمي.

وخطف المغربي بلهندة هدف فوز الريان في الدقيقة 90+7 بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء من صناعة بغداد بونجاح.

وشهدت المباراة إثارة كبرى في دقائقها الأخيرة عندما كانت النتيجة هدف لكل فريق، إذ حصل عبد العزيز محمد لاعب الشمال على بطاقة حمراء بعد تدخله على تريزجيه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وعاد حكم المباراة إلى تقنية الفيديو وقرر التراجع عن البطاقة الحمراء والاكتفاء بالصفراء فقط في الدقيقة 90+5.

شوف | بعد تدخل الـ VAR .. الحكم خميس المري يتراجع عن البطاقة الحمراء على لاعب الشمال عبد العزيز محمد#دوري_نجوم_أريدُ #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/39tHv4mCb2 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 22, 2024

وبهذا الفوز تجمد رصيد الريان عند النقطة العاشرة في المركز الثامن في جدول ترتيب دوري نجوم قطر.

بينما ارتفع رصيد الشمال للنقطة 13 في المركز السادس.