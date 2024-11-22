مؤتمر أموريم: أريد موقفا قويا في التعاقدات.. وهذه تفاصيل رسالة مورينيو

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 17:23

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مانشستر يونايتد

يرغب البرتغالي روبن أموريم في الحصول على صلاحيات كبيرة فيما يتعلق بتعاقدات فريقه الجديد مانشستر يونايتد.

ويستعد أموريم لخوض مباراته الأولى مع مانشستر يونايتد عندما يواجه إبسويتش تاون يوم الأحد ضمن الجولة 12 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال أموريم في مؤتمر صحفي: "مانشستر يونايتد تواصل معي لأنهم رأوا قدرتي على تقديم شيئا مختلفا. لن أحاول فهم ما كان ينقص مورينيو أو تين هاج. لقد جلبوني لأقدم شيئا واضحا وسأفعل ذلك بطريقتي".

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وأجاب"مورينيو أظهر لجميع المدربين البرتغاليين،أننا نستطيع أن نكون الأفضل في العالم، لكنني مختلف عنه، لقد كان بطل أوروبا، وأنا لست كذلك، لقد أرسل لي رسالة ورحب بي في النادي".

وأوضح "مورينيو أرسل لي رسالة. قال مرحبا بك في النادي، وقال إنه ناد كبير وكان محقا. لكن الكثير من الأشياء تغيرت، نحن في مكان مختلف الآن، نحن نبني مكاناً جديدا".

وواصل "لدي عقد لمدة عامين ونصف. أعتقد أنه في غضون عامين يمكنك أن تفهم ما إذا كنت المدرب المناسب أم سنحتاج إلى المزيد من الوقت".

وشدد "أريد أن يكون لدي موقف قوي في عملية التعاقدات. يتعين عليك العمل مع الجميع ولكن أعتقد أن الكلمة الأخيرة يجب أن تكون للمدرب".

وتابع "ربما عندما تشاهد التشكيلة الأساسية يوم الأحد (ضد إبسويتش تاون) لن ترى الكثير من التغييرات، ولكنك سترى تمركزهم على أرض الملعب وطريقة لعبهم".

وأتم "كل مدرب يأتي إلى هنا يحتاج إلى الوقت، لكننا نعلم أنه يتعين علينا الفوز بالمباريات. سنحاول القيام بالأمور على طريقتنا. لا أعتقد أنها مهمة مستحيلة".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

فيما يتواجد إبسويتش تاون الذي يضم المصري سام مرسي في المركز 17 برصيد 8 نقاط.

أموريم مانشستر يونايتد
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