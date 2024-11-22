خبر في الجول - تأخر انطلاق مباراة فاركو وإنبي بسبب سيارة الإسعاف

تأخر انطلاق مباراة فاركو وإنبي في الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري، والمقامة على ملعب استاد حرس الحدود بالإسكندرية.

وعلم FilGoal.com أن إحدى سيارتي الإسعاف كانت غير مجهزة، ليطالب الحكم ومراقب المباراة بإحضار سيارة بديلة من أجل بداية المباراة.

وتنص لوائح رابطة الأندية على إلزام صاحب الملعب بتوفير سيارتي إسعاف مجهزتين كشرط لإقامة المباراة.

وتأخرت صافرة البداية 7 دقائق حتى حضرت السيارة البديلة المجهزة لتبدأ المباراة.

ويحتل فاركو بقيادة مدربه أحمد خطاب، المركز 16 في جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة حصدها من التعادل السلبي أمام البنك الأهلي في الجولة الثانية، فيما خسر مواجهة الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري 1-0.

إنبي أيضا جمع نقطة وحيدة يحتل بها المركز الـ14، بعد خسارته أمام بيراميدز 2-1، والتعادل سلبيا أمام مودرن سبورت.