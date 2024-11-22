خبر في الجول - تأخر انطلاق مباراة فاركو وإنبي بسبب سيارة الإسعاف

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 17:17

كتب : FilGoal

زهير المترجي - فاركو ضد البنك الأهلي

تأخر انطلاق مباراة فاركو وإنبي في الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري، والمقامة على ملعب استاد حرس الحدود بالإسكندرية.

وعلم FilGoal.com أن إحدى سيارتي الإسعاف كانت غير مجهزة، ليطالب الحكم ومراقب المباراة بإحضار سيارة بديلة من أجل بداية المباراة.

وتنص لوائح رابطة الأندية على إلزام صاحب الملعب بتوفير سيارتي إسعاف مجهزتين كشرط لإقامة المباراة.

أخبار متعلقة:
شادي محمد: رأينا سيارة الإسعاف قبل مباراة الأهلي وإنبي.. ولهذا السبب اختفت "خطأ إداري".. الشريعي يكشف لـ في الجول سبب عدم وجود سيارة إسعاف أمام الأهلي شادي محمد لـ في الجول: فوجئنا بعدم وجود سيارة إسعاف ضد إنبي.. ما يحدث مهزلة ولن نقبله

وتأخرت صافرة البداية 7 دقائق حتى حضرت السيارة البديلة المجهزة لتبدأ المباراة.

ويحتل فاركو بقيادة مدربه أحمد خطاب، المركز 16 في جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة حصدها من التعادل السلبي أمام البنك الأهلي في الجولة الثانية، فيما خسر مواجهة الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري 1-0.

إنبي أيضا جمع نقطة وحيدة يحتل بها المركز الـ14، بعد خسارته أمام بيراميدز 2-1، والتعادل سلبيا أمام مودرن سبورت.

فاركو إنبي الدوري
نرشح لكم
إمام عاشور يهدر أول ركلة جزاء في مسيرته خبر في الجول - الإداري الأقدم.. ماهر عبد العزيز مساعدا للمدير الرياضي في الأهلي مدرب فاركو: هذا ليس غرورا ولكن الفوز أمر طبيعي استراحة الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول رجل مباراة فاركو وإنبي: نحن أكثر فريق عمل في فترة الإعداد 7 أهداف و7 دقائق و3 ركلات جزاء.. فاركو يعود على مرتين وينتصر على إنبي بيراميدز يكرس عقدته لـ البنك الأهلي بعودة ثلاثية في الشوط الثاني تشكيل الاتحاد - بابافاسيليو يدفع بثلاثي هجومي أمام الأهلي
أخر الأخبار
إمام عاشور يهدر أول ركلة جزاء في مسيرته 9 دقيقة | الدوري المصري
هالاند: جوارديولا أفضل مدرب على وجه الأرض.. وهذا ما يميزه وأردت التوقف الدولي 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الإداري الأقدم.. ماهر عبد العزيز مساعدا للمدير الرياضي في الأهلي 31 دقيقة | الدوري المصري
مدرب فاركو: هذا ليس غرورا ولكن الفوز أمر طبيعي ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
يقترب من قيادة ميسي.. تقرير: اتفاق بين إنتر ميامي وماسكيرانو لتدريب الفريق ساعة | أمريكا
رجل مباراة فاركو وإنبي: نحن أكثر فريق عمل في فترة الإعداد ساعة | الكرة المصرية
7 أهداف و7 دقائق و3 ركلات جزاء.. فاركو يعود على مرتين وينتصر على إنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 شمال إفريقيا تحت 17 عاما - تونس على الصدارة بتعادل مع المغرب.. وفوز الجزائر الأول