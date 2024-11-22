انتهت الدوري المصري - فاركو (4)-(3) إنبي.. قمة 7 أهداف

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 16:51

كتب : FilGoal

عمرو ناصر - فاركو - إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فاركو وإنبي في الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري، والمقررة على ملعب استاد حرس الحدود بالإسكندرية.

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ويحتل فاركو بقيادة مدربه أحمد خطاب، المركز 16 في جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة حصدها من التعادل السلبي أمام البنك الأهلي في الجولة الثانية، فيما خسر مواجهة الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري 1-0.

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إنبي أيضا جمع نقطة وحيدة يحتل بها المركز الـ14، بعد خسارته أمام بيراميدز 2-1، والتعادل سلبيا أمام مودرن سبورت.

وجمعت 6 أندية نقطة وحيدة خلال أول جولتين ببطولة الدوري.

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انتهت

ق 90+10: جووول علي فوزي يسجل الهدف الثالث لإنبي من علامة الجزاء

ق 90+9: ركلة جزاء ثالثة في اللقاء لصالح إنبي بعد عرقلة أحمد جمال لمهاجم إنبي عقب العودة لتقنية الفيديو

ق 90: جوووول الرااابع.. أحمد شريف يسجل الرابع بتسديدة عقب كرة ارتدت من يد الحارس

ق 86: جوووول الثااالث لفاركو محمود جهاد

ق 80: علي فوزي يسجل التعادل لإنبي من علامة الجزاء

ق 77: الحكم يحتسب ركلة جزاء لإنبي بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود لمسة يد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44.. جول عمرو ناصر برأسية يسجل الهدف الثاني بعد كرة مرت من تحت يد الحارس وسكنت الشباك

ق 33.. عمرو ناصر يتعادل لفاركو من علامة الجزاء.

ق 19.. هدف أول لإنبي بعد العودة لتقنية الفيديو محتسب لأحمد خليل كالوشا

ق 15.. هدف غير محتسب لإنبي بداعي التسلل.

انطلاق المباراة بعد تأخر 7 دقائق

تأخر انطلاق المباراة بسبب وجود سيارة إسعاف غير مجهزة، واللاعبون يجرون عمليات الإحماء.

فاركو إنبي الدوري
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