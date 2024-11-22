انتهت الدوري المصري - فاركو (4)-(3) إنبي.. قمة 7 أهداف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فاركو وإنبي في الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري، والمقررة على ملعب استاد حرس الحدود بالإسكندرية.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

ويحتل فاركو بقيادة مدربه أحمد خطاب، المركز 16 في جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة حصدها من التعادل السلبي أمام البنك الأهلي في الجولة الثانية، فيما خسر مواجهة الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري 1-0.

إنبي أيضا جمع نقطة وحيدة يحتل بها المركز الـ14، بعد خسارته أمام بيراميدز 2-1، والتعادل سلبيا أمام مودرن سبورت.

وجمعت 6 أندية نقطة وحيدة خلال أول جولتين ببطولة الدوري.

---------------------------

انتهت

ق 90+10: جووول علي فوزي يسجل الهدف الثالث لإنبي من علامة الجزاء

ق 90+9: ركلة جزاء ثالثة في اللقاء لصالح إنبي بعد عرقلة أحمد جمال لمهاجم إنبي عقب العودة لتقنية الفيديو

ق 90: جوووول الرااابع.. أحمد شريف يسجل الرابع بتسديدة عقب كرة ارتدت من يد الحارس

ق 86: جوووول الثااالث لفاركو محمود جهاد

ق 80: علي فوزي يسجل التعادل لإنبي من علامة الجزاء

ق 77: الحكم يحتسب ركلة جزاء لإنبي بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود لمسة يد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

جووووووول.. عمر ناصر يسجل التقدم برأسية ولا أروع 🔥⚽ فاركو (2-1) إنبي pic.twitter.com/jNFog8VVfw — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 22, 2024

ق 44.. جول عمرو ناصر برأسية يسجل الهدف الثاني بعد كرة مرت من تحت يد الحارس وسكنت الشباك

جوووووووووووول.. عمرو ناصر يتعادل لفاركو أمام إنبي عن طريق ركلة جزاء🔥⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/NRKGyvCmrg — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 22, 2024

ق 33.. عمرو ناصر يتعادل لفاركو من علامة الجزاء.

جووووووووول على الطاااير🔥.. أحمد كالوشا يسجل الهدف الأول لإنبي في شباك فاركو بعد العودة لتقنية الفار ⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/3JUAbHmZZV — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 22, 2024

ق 19.. هدف أول لإنبي بعد العودة لتقنية الفيديو محتسب لأحمد خليل كالوشا

ق 15.. هدف غير محتسب لإنبي بداعي التسلل.

انطلاق المباراة بعد تأخر 7 دقائق

تأخر انطلاق المباراة بسبب وجود سيارة إسعاف غير مجهزة، واللاعبون يجرون عمليات الإحماء.