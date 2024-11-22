انتهت الدوري المصري - بيراميدز (3)-(1) البنك الأهلي.. فوز السماوي

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 16:46

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز - البنك الأهلي

يقدم لكم filgoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي.

ويلعب بيراميدز ضد البنك الأهلي ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري.

لمتابعة مباراة بيراميدز والبنك الأهلي دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية اللقاء.. فوز بيراميدز 3-1

ق 81: طرد يوريتشيتش مدرب بيراميدز لحصوله على إنذارين.

ق 74: عرضية من مصطفى فتحي ورأسية مروان حمدي ترتد من العارضة ومتابعة صديق أوجولا تسكن الشباك لتصبح النتيجة 3-1

ق 55: تمريرة خاطئة من الشناوي تصل لريان الذي يرسل عرضية لأسامة فيصل لكن تسديدته تعلو العارضة

ق 53: جوووول الثااااني.. صديق أوجولا يضيف الثاني سريعا لبيراميدز

ق 50: جووول مصطفى فتحي يسجل التعادل لبيراميدز من مرتدة سريعة من صناعة مروان حمدي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45 جووول أووول.. البنك الأهلي يتقدم برأسية محمد عبد الغني

ق 25 أحمد ياسر ريان يستغل خطأ علي جبر وينفرد ويسدد كرة ضعيفة صوب مرمى الشناوي لكن جبر يتدارك خطأه ويشتت الكرة قبل أن تسكن الشباك.

ق4 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح البنك الأهلي ليسدد من ركلة ركنية أسامة فيصل كرة رائع ارتطمت بالعارضة.

ق3 تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح البنك الأهلي عن طريق أحمد ياسر ريان تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

انطلاق المباراة

بيراميدز البنك الأهلي الدوري المصري
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