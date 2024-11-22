حمدي فتحي أساسي في تشكيل الوكرة.. وخوسيلو وساسي يقودان الغرافة

يشارك حمدي فتحي بشكل أساسي في تشكيل فريق الوكرة لمواجهة الغرافة في الأسبوع العاشر من دوري نجوم قطر.

وكشف علي رحمة المري المدير الفني للوكرة، والذي يقوده حمدي فتحي في الوسط، والتونسي عيسى العيدوني في مركز الهجوم.

ويقود التونسي فرجاني ساسي، وخوسيلو مهاجم ريال مدريد السابق تشكيل الغرافة في مباراة اليوم.

ويحتل الوكرة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 14 نقطة، فيما يحل الغرافة في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

ويحتل الدحيل صدارة ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة.

ولعب حمدي فتحي 9 مباريات في الدوري، ونجح في صناعة هدف، فيما شارك في مباراتين ببطولة دوري أبطال آسيا 2.