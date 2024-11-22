وزارة الداخلية تكشف ملابسات فيديو تهديد أحد لاعبي الكرة المصرية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو تهديد احد لاعبي الكرة المصرية حال تركه ناديه والانتقال لنادي آخر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتهديد أحد لاعبى كرة القدم بأحد الأندية المصرية حال تركه للنادى وانتقاله لنادى آخر.

وجاء بيان وزارة الداخلية:

"كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتهديد (أحد لاعبى كرة القدم بأحد الأندية المصرية) حال تركه للنادى وانتقاله لنادى آخر".

"بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب_بالقليوبية) وأقر بقيامه ببث المقطع المشار إليه على سبيل المزاح وبغرض تحقيق نسب مشاهدة عالية والتربح المادى".

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتهديد (أحد لاعبى كرة القدم بأحد الأندية المصرية) حال تركه للنادى وإنتقاله لنادى آخر. بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب_بالقليوبية) وأقر بقيامه ببث المقطع المشار… pic.twitter.com/QIszNqsGYI — وزارة الداخلية (@moiegy) November 22, 2024

وكان أحد الأشخاص قد قام بتهديد أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك حال انتقاله إلى فريق آخر لكنه عاد وأكد ان الأمر كان على سبيل المزاح مع اللاعب.

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.