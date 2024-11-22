التشكيل - مروان حمدي ورمضان صبحي أساسايان مع بيراميدز..وفيصل وريان يقودان البنك الأهلي

تواجد الثنائي مروان ورمضان صبحي في التشكيل الأساسي لنادي بيراميدز أمام البنك الأهلي.

ويلعب بيراميدز أمام البنك الأهلي بعد قليل ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري.

فيما يعتمد طارق مصطف مدرب البنك الأهلي على الثنائي أسامة فيصل وأحمد ياسر ريان في تشكيل فريقه الأساسي أمام بيراميدز.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - مهند لاشين - صديق إيجولا - رمضان صبحي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: مروان حمدي

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: إسحاق يعقوب - محمد عبد الغني – محمود الجزار – هشام صلاح

الوسط: محمد فتحي – سعيدو سيمبوري – محمد إبراهيم - أحمد ربيع

الهجوم: أسامة فيصل – أحمد ياسر ريان

وجمع بيراميدز 4 نقاط خلال الجولتين الماضيتين بالفوز على غنبي والتعادل ضد بتروجت.

فيما حصل البنك الأهلي على نقطة من التعادل ضد فاركو بعدما خسر من الزمالك في الجولة الأولى.