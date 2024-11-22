منتخب العراق: سنطلب نقل مباراة فلسطين حال اختيارهم اللعب في الأردن

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 15:28

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - منتخب فلسطين أمام الأردن

سيطلب الاتحاد العراقي لكرة القدم نقل مباراة منتخب بلاده امام فلسطين حال اختار الأخير خوض اللقاء في الأردن.

ويلعب منتخب العراق أمام نظيره الفلسطيني يوم 25 مارس المقبل ضمن الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم.

وقال يونس محمود نائب رئيس الاتحاد العراقي في تصريحات للصحفيين: "سنتواصل مع الجانب الفلسطيني في حال اختيارهم خوض مواجهتنا بالأردن قبل تقديم اعتراض للاتحادين الدولي والآسيوي لنقل المباراة".

أخبار متعلقة:
فييرا وبالوتيلي في مهمة إنقاذ جنوى.. هل يتعانقان بعد التوتر؟ تمركز الكاميرات وتوحيد صورة التسلل.. 6 قرارات لمخرجي المباريات زميل عبد المنعم.. نيس يستعيد نجم منتخب الجزائر مجموعة الأهلي - مدرب شباب بلوزداد: تنتظرنا مهمة صعبة أمام أورلاندو بيراتس

وأضاف "ليس لدينا مشكلة في الملاعب الأردنية خاصة أننا سنخوض اخر مواجهاتنا في التصفيات هناك، ولكن خوض مباراتين على أرض خصم مباشر على نيل البطاقة المؤهلة لكأس العالم سيجعلنا نطلب تغيير الملعب. هذا أبسط حقوقنا".

ويخوض منتخب فلسطين مبارياته خارج بلاده بسبب ظروف الاحتلال.

ولعب منتخب فلسطن اخر مبارياته بتصفايت كاس العالم أمام كوريا الجنوبية بالأردن، حينما فرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على متصدر المجموعة.

واشتد الصراع بيبن منتخبي العراق والأردن على خطف بطاقة التأهل المباشر لكأس العالم 2025.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد

ترتيب المجموعة الثانية:

كوريا الجنوبية: 14 نقطة

العراق: 11 نقطة

الأردن: 8 نقاط

عمان: 6 نقاط

الكويت: 4 نقاط

فلسطين: 3 نقاط.

منتخب فلسطين منتخب العراق تصفيات كاس العالم
نرشح لكم
كوريري ديلو سبورت: إيطاليا تنافس الجزائر لإقناع ريان شرقي تقرير: مفاوضات بين العربي القطري وحكيم زياش بناء مدينة رياضية متكاملة.. أهلي جدة يعلن استراتيجيته للسنوات العشرة المقبلة سون مشيدا بمنتخب فلسطين: يمرون بموقف صعب.. ويمكننا أن نتعلم منهم الدوري السعودي - اختبارات طبية تحسم مصير تاليسكا أمام القادسية سينافس موسيماني.. كارتيرون يرحل عن تدريب أم صلال استعدادا للتجربة الإيرانية الكأس: أم صلال يوافق على رحيل كارتيرون لتدريب فريق إيراني تصفيات كأس العالم - مدرب قطر: الهدف المبكر سبب الخسارة الثقيلة أمام الإمارات
أخر الأخبار
هالاند: جوارديولا أفضل مدرب على وجه الأرض.. وهذا ما يميزه وأردت التوقف الدولي 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الإداري الأقدم.. ماهر عبد العزيز مساعدا للمدير الرياضي في الأهلي 11 دقيقة | الدوري المصري
مدرب فاركو: هذا ليس غرورا ولكن الفوز أمر طبيعي 55 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) الاتحاد.. إمام يهدر بغرابة 56 دقيقة | الدوري المصري
يقترب من قيادة ميسي.. تقرير: اتفاق بين إنتر ميامي وماسكيرانو لتدريب الفريق 56 دقيقة | أمريكا
رجل مباراة فاركو وإنبي: نحن أكثر فريق عمل في فترة الإعداد 57 دقيقة | الكرة المصرية
7 أهداف و7 دقائق و3 ركلات جزاء.. فاركو يعود على مرتين وينتصر على إنبي ساعة | الدوري المصري
بيراميدز يكرس عقدته لـ البنك الأهلي بعودة ثلاثية في الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 شمال إفريقيا تحت 17 عاما - تونس على الصدارة بتعادل مع المغرب.. وفوز الجزائر الأول