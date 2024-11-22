منتخب العراق: سنطلب نقل مباراة فلسطين حال اختيارهم اللعب في الأردن

سيطلب الاتحاد العراقي لكرة القدم نقل مباراة منتخب بلاده امام فلسطين حال اختار الأخير خوض اللقاء في الأردن.

ويلعب منتخب العراق أمام نظيره الفلسطيني يوم 25 مارس المقبل ضمن الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم.

وقال يونس محمود نائب رئيس الاتحاد العراقي في تصريحات للصحفيين: "سنتواصل مع الجانب الفلسطيني في حال اختيارهم خوض مواجهتنا بالأردن قبل تقديم اعتراض للاتحادين الدولي والآسيوي لنقل المباراة".

وأضاف "ليس لدينا مشكلة في الملاعب الأردنية خاصة أننا سنخوض اخر مواجهاتنا في التصفيات هناك، ولكن خوض مباراتين على أرض خصم مباشر على نيل البطاقة المؤهلة لكأس العالم سيجعلنا نطلب تغيير الملعب. هذا أبسط حقوقنا".

ويخوض منتخب فلسطين مبارياته خارج بلاده بسبب ظروف الاحتلال.

ولعب منتخب فلسطن اخر مبارياته بتصفايت كاس العالم أمام كوريا الجنوبية بالأردن، حينما فرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على متصدر المجموعة.

واشتد الصراع بيبن منتخبي العراق والأردن على خطف بطاقة التأهل المباشر لكأس العالم 2025.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد

ترتيب المجموعة الثانية:

كوريا الجنوبية: 14 نقطة

العراق: 11 نقطة

الأردن: 8 نقاط

عمان: 6 نقاط

الكويت: 4 نقاط

فلسطين: 3 نقاط.